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醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增

編譯張君堯／即時報導
衛生醫療系統應對一波又一波的發燒、咳嗽等呼吸道融合病毒和流感患者之際，醫院內新冠肺炎患者的數量在感恩節後再度出現上升趨勢。(Getty Images)
衛生醫療系統應對一波又一波的發燒、咳嗽等呼吸道融合病毒和流感患者之際，醫院內新冠肺炎患者的數量在感恩節後再度出現上升趨勢。(Getty Images)

在衛生醫療系統應對一波又一波的發燒、咳嗽等呼吸道融合病毒（RSV）和流感患者之際，全美醫院內新冠肺炎患者的數量在感恩節後再度出現上升趨勢。

華盛頓郵報追蹤的數據顯示，上周全美因感染新冠病毒而住院治療的數量達到三個月來的最高水平、有超過3.5萬名患者接受治療。此外，全國住院率在秋季前處於停滯狀態，但在感恩節前幾天開始上升，除了少數幾個州外，其各州皆回報過去一周的病例增加。

公共衛生當局擔心，新冠患者數量的增加將使已經承受著流感和RSV影響的醫療體系面臨的壓力加劇。感恩節期間有近2萬名美國人因流感住院、是十多年來人數最多的一周，達到前一周的幾乎兩倍。

專家警告隨著數百萬美國人出行和聚會，假日聚會是新冠病毒傳播的黃金時間。健康專家也表示「住院人數的增加可能反映感恩節假期高峰前感染的患者和感恩節期間暴露的患者的組合」。先前秋季的大部分時間裡的住院數字徘徊在5000到7000之間，目前每天新入院的新冠住院人數則已超過9000。

加州醫院協會主席兼執行長科伊爾（Carmela Coyle）表示「與疫情初期相比，今年冬天的新冠確診患者數量有所減少，但公眾仍應擔心醫院提供服務的能力，醫療保健勞動力短缺導致醫院人手不足，而在疫情病爆發近3年後醫院財政拮据」。

流感 疫情 加州

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