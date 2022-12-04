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饒舌歌手Takeoff槍擊命案 警方逮捕另一嫌犯

中央社／休士頓3日電
33歲男子克拉克因涉及11月1日饒舌歌手Takeoff槍擊命案，1日被捕。（美聯社）
33歲男子克拉克因涉及11月1日饒舌歌手Takeoff槍擊命案，1日被捕。（美聯社）

警方表示，33歲男子克拉克（Patrick Xavier Clark）因涉及11月1日饒舌歌手Takeoff槍擊命案，於12月1日被捕。檢方因克拉克有逃亡之虞，向法院提出100萬美元的高額保釋金。

警方本月2日表示，Takeoff在休士頓一家保齡球館外的巷弄裡遭到槍殺，當時據悉是在玩骰子時現場發生爭執，Takeoff只是旁觀者並未參與賭博。

美聯社報導，休斯頓警察局長芬納（Troy Finner）說，克拉克於12月1日晚間被捕時表現平靜。克拉克被捕前一天，另有一名男子也因涉Takeoff槍擊案遭到指控。當局表示，在槍擊事故前，現場因玩骰子發生一陣爭吵，而導致另外兩人受傷。

克拉克2日被關押獄中，等候保釋聽證會。法庭紀錄並未列出他的辯護律師，但根據紀錄，克拉克在準備離開美國、前往墨西哥時被捕。

Takeoff本名為柯什尼克．哈里．波爾（Kirsnick Khari Ball），是嘻哈團體Migos中最年輕的成員。Migos是來自亞特蘭大郊區的3人饒舌組合，曾獲葛萊美獎提名，成員還包括他的舅舅Quavo和堂哥Offset。

28歲的Takeoff於11月1日凌晨2時30分許，在休士頓市中心一家保齡球館外被槍殺。警方表示，事發當時爆發一陣爭執，當時有30多人正離開一場私人派對。警方先前說，另有一男一女也受到槍傷，但沒有生命危險，現場至少有兩人開槍。

員警巴羅（Michael Burrow）2日在記者會上說，當時玩骰子賭博時發生爭執，隨後槍聲響起，但Takeoff並未參與遊戲，只是「一個無辜的旁觀者」。

芬納說，警方不知道克拉克是否獲邀參加派對，也不知道他是否認識Takeoff。

當局於11月30日宣布逮捕涉案男子約書亞（Cameron Joshua）。約書亞被控在Takeoff遇害時非法持有槍支，但檢察官表示，22歲的約書亞據信並未開槍。

約書亞的律師唐尼（Christopher Downey）告訴記者，他沒有看到任何跡象顯示他的當事人有涉及Takeoff命案。

巴羅說，調查人員認為是克拉克開槍打死Takeoff。

檢察官2日要求法院將克拉克的保釋金訂為100萬美元，理由是他有逃跑之虞。根據法院紀錄，在Takeoff槍擊案發生後，克拉克出示「即刻」搭機飛往墨西哥的行程證件，據此申請「急件」護照。

檢方說，克拉克收到護照的當天被捕，手頭上並持有「大量」現金。

槍擊 墨西哥 休士頓

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