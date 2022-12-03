我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

世足賽／梅西黃金左腳再發功 擠進金靴射手榜

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

編譯田思怡／即時報導
推特老闆馬斯克(右)3日表示，蘋果公司已「完全恢復」其在推特上的廣告。圖為推特2日發布馬斯克在紐奧良會晤法國總統馬克宏(左)的照片。（路透）
推特老闆馬斯克(右)3日表示，蘋果公司已「完全恢復」其在推特上的廣告。圖為推特2日發布馬斯克在紐奧良會晤法國總統馬克宏(左)的照片。（路透）

推特(Twitter)的老闆馬斯克(Elon Musk)3日表示，蘋果公司(Apple Inc.)已「完全恢復」其在推特上的廣告，為全球最有影響力的兩大科技公司的戰爭再降溫。

彭博資訊報導，馬斯克在推特語音聊天室「音訊空間」(Twitter Spaces)上表示，蘋果是推特最大的廣告客戶。馬斯克在他的私人飛機上開講，在「音訊空間」聊了兩個多小時，吸引9萬多聽眾。

蘋果對他的談話未立即回應。

馬斯克上周砲轟蘋果停止在推特上的大部分廣告，並威脅將把推特從蘋果應用軟體商店App Store下架。

馬斯克與蘋果宣戰後，與蘋果執行長庫(Tim Cook)會面。馬斯克會後表示，兩人談得很好，「消除了有關推特可能從App Store下架的誤會」，庫克表明「蘋果從未考慮這樣做 」。

馬斯克買下推特後，引起廣告客戶對推特是否會改變打擊仇恨言論和假訊息政策的疑慮，一些大客戶已撤廣告，包括通用磨坊（General Mills)和輝瑞藥廠(Pfizer Inc.)。

馬斯克3日推文，感謝廣告客戶重回推特。他說，希望下周能重啟推特驗證帳號計畫，此計畫因充斥假帳號而暫停。

推特 馬斯克 蘋果

上一則

副國務卿盧嵐：普亭沒誠意與烏克蘭和談

延伸閱讀

肯爺爭議不斷 上節目喊「我愛希特勒」 在推特貼「卍」符又被停權

肯爺爭議不斷 上節目喊「我愛希特勒」 在推特貼「卍」符又被停權
馬斯克再有驚人之舉 人腦連接電腦明年或人體試驗

馬斯克再有驚人之舉 人腦連接電腦明年或人體試驗
號稱子彈般設計 馬斯克親自交付特斯拉首輛Semi純電卡車

號稱子彈般設計 馬斯克親自交付特斯拉首輛Semi純電卡車
馬斯克440億美元收購推特無須審查？財長葉倫認「口誤」

馬斯克440億美元收購推特無須審查？財長葉倫認「口誤」

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

2022-12-02 20:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿

曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿