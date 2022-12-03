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華爾街日報：鄭州廠動亂促蘋果加快製造移出中國

中央社上海3日綜合外電報導
「華爾街日報」報導，蘋果受鴻海鄭州廠動亂刺激，已加快將部分生產移出中國的計畫。美聯社
「華爾街日報」報導，蘋果受鴻海鄭州廠動亂刺激，已加快將部分生產移出中國的計畫。美聯社

「華爾街日報」報導，蘋果受鴻海鄭州廠動亂刺激，已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規畫把組裝移往印度和越南等國，並尋求減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。

報導指出，促使蘋果公司（Apple Inc.）近幾周做出相關決定的原因，是被稱為「iPhone城」的鴻海鄭州廠11月底爆發工人大規模抗議薪資不足及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限令。這座工廠有多達30萬名員工，且據市場研究公司Counterpoint Research調查，多達85%的iPhone Pro系列產品在這裡製造。

分析師與蘋果供應鏈相關人士指出，過去一年出現的各種情況，已經削弱中國的穩定製造中心地位，如今又發生鄭州廠事件，使得蘋果對於把大量業務與單一國家綁在一起，已不再放心。

涉入蘋果供應鏈的人士表示，蘋果的因應做法之一是增加合作的組裝企業，即便是總部在中國的公司。他們說，2家中國企業立訊精密與聞泰科技已準備接獲更多蘋果訂單。

立訊高層今年稍早在法說會上表示，有些消費性電子產品客戶擔心疫情和限電等問題在中國供應鏈造成混亂，因而希望立訊在中國以外的地方接下更多訂單。

中國「21世紀經濟報導」也曾提到，立訊精密5月透露，因部分地區限電及疫情帶來的不確定性，引發人流、物流、資訊流的不暢通，若干合作夥伴展開大規模生產的關鍵前期工作時，將放眼更多地區；雖然立訊並未指名蘋果，但說法意味深長。

立訊高層所說的關鍵前期工作即「新產品導入」（New Product Introduction，NPI），指的是新產品開發從概念發想到量產細節規畫的整個流程。

根據參與討論的人士說法，蘋果已告知製造夥伴，希望它們開始嘗試在中國以外的地方從事更多NPI工作。但供應鏈專家指出，除非印度或越南等地也有能力做NPI，否則在蘋果供應鏈當中，這些地方依舊會困在次要地位。

然而，一些參與討論的人士表示，在全球經濟成長及蘋果招聘速度都正在放緩的情況下，蘋果更難把NPI工作人員分派到新的供應商或新的國家。

改變雖然不會一夕完成，但轉移正持續進行。追蹤蘋果供應鏈的天風國際證券分析師郭明錤說，蘋果的長期目標，是把印度製iPhone比重從目前的個位數拉高到40%至45%。

供應商也指出，預料越南將分擔更多蘋果其他產品如AirPods智慧耳機、智慧手錶和筆記型電腦的製造工作。

蘋果 供應鏈 越南

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