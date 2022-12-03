猴痘疫情降溫 CDC擬1月底解除緊急公衛狀態

CDC指出，聯邦政府預計在明年1月底解除緊急公衛狀態。美聯社

全美猴痘疫情 降溫，美國衛生官員今天發表聲明指出，聯邦政府預計在明年1月底解除緊急公衛狀態。美國今年8月宣布猴痘疫情進入緊急公衛狀態至今，已有2萬9000多人感染。

綜合路透社及美聯社報導，根據CDC統計，最近幾周國內猴痘（mpox）確診病例快速下降，11月每周僅通報少數新確診病例。反觀今年夏天猴痘疫情高峰時，每周都有數百人被感染。

美聯社報導，衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）在聲明中表示，預計於1月底解除猴痘的緊急公衛狀態。

貝塞拉指出：「由於目前病例數較低，衛生部預計於2023年1月31日猴痘緊急公衛狀態到期後，不再宣布延長…但我們不會鬆懈，我們會持續監控密切病例數趨勢，並鼓勵所有高風險人士接種免費疫苗 。」

路透社則報導，美國衛生部表示，預計於2023年月2月1日起不再將猴痘疫情視為緊急公衛狀態。

數個月來，美國一直努力遏止猴痘疫情爆發，不僅篩檢推動困難，政府在疫苗施打推動上也出包，導致80萬劑疫苗延遲數週才送抵疫情最嚴重主要城市的診所。

不過，隨著全美各地更容易打滿2劑天花疫苗Jynneos（天花、猴痘及牛痘同為正痘病毒屬．Jynneos被認定對猴痘具防護力），病例數也開始下降。截至目前，美國共有17人死於猴痘感染。