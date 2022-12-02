奧州4華人遇害案 大麻農場非法獲許可 兇手引渡回奧州

最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧克拉荷馬州 11月19日發生的四名中國公民遭行刑式槍決案出現新進展，該州麻醉品局(Oklahoma State Bureau of Narcotics，OSBI)2日表示，案發地點的大麻 農場是以非法手段取得種植醫用大麻許可證。

該大麻農場占地10畝，位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)西北約55哩的漢尼塞鎮(Hennessey)西部；11月19日晚間，農場發生三男一女遭處決死亡、一人受傷的驚人殺戮事件；四名死者和一名傷者均是中國公民。警方迄今未公布死者姓名，全案朝謀殺案偵辦中。

OSBI發言人伍德沃德(Mark Woodward)2日表示，農場許可證是由凱文‧范(Kevin Pham)以欺騙手段提出申請。美聯社報導，范已因毒品和武器指控被捕。

根據州法要求，農場營運須有奧克拉荷馬居民占75%所有權。伍德沃德指出，「調查人員訪談了被列為擁有75%所有權的人，對方對農場營運一無所知；他只是被登記為75%所有權擁有者，去范的辦公室領錢。」被伍德沃德稱為「幽靈老闆」的男子尚未被捕，但可能面臨欺詐指控。伍德沃德未透露該男子拿了多少錢當「幽靈老闆」。

伍德沃德表示，當局正調查農場種植的大麻是否在其他州非法販售。奧克拉荷馬州法律規定，本地種植的大麻必須在本地銷售，也不能跨州運輸。

警方並未公布四名死者姓名。但警方11月22日宣布，在佛羅里達州邁阿密灘(Miami Beach)地區公路攔截並逮捕了現年45歲的嫌犯華人陳武(Wu Chen，音譯)。

11月30日，陳武已自佛州邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)監獄 被引渡回奧州翠鳥郡(Kingfisher County)監獄。

奧州調查局警官佛羅倫斯(Stan Florence)表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識；初判非偶發隨機殺人。該局發布聲明表示，兇嫌對受害者大開殺戒前，在建築物內停留頗長一段時間。聲明指出：「我們的調查顯示，這不是一起偶發事件。」