拜登推動民主黨初選結構改變 南卡取代愛阿華成首站

總統拜登。(美聯社)

華盛頓郵報2日報導，拜登總統現正在民主黨 內推動提案，可能改變民主黨總統初選機制結構，要求以南卡羅來納州 做為2024年大選初選首戰，打破長久以來初選第一站從愛阿華州 開跑的慣例。報導分析，初選登場順序異動將產生幾家歡樂幾家愁的後果，在初選過程中因此能夠受到較多矚目的州為此感到振奮，但影響力將因此降低的州則頗為不悅。

報導指出，拜登現正推動民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)做出改革，將南卡羅來納州做為2024年民主黨總統初選首站，取代數十年來愛阿華州為初選第一站的模式。

根據提案內容，民主黨初選順序將改為從南卡羅來納州展開，相隔一周之後輪到新罕布夏州、內華達州初選，再來是喬治亞州、密西根州初選。

報導指出，民主黨章程委員會(Rules and Bylaws Committee)2日、3日將開會討論修改初選順序的提案，如果同意拜登提議的版本，明年2月將交付民主黨全國委員會表決。

打破歷年初選慣例的提議，傳統以來排在初選開場的州已表達不滿。民主黨章程委員會的愛阿華州代表布瑞南(Scott Brennan)說：「這只是一項建議。」他說：「我們將捍衛愛阿華州在初選程序的順序。」

今日美國報(USA Today)報導，拜登1日致函民主黨章程委員會指出，民主黨應該確保挑選候選人的過程裡，少數族裔選民聲音在程序初期就可以被聽見。不過，民主黨新罕布夏州聯邦參議員哈森(Maggie Hassan)表示，拜登的提議內容出現誤導。

哈森指出，新罕布夏州州法明確規定初選較其他州更早舉行，「新罕布夏州落實民主一直比其他地方都做得更好」。

民主黨愛阿華州黨部主委威勃恩(Ross Wilburn)則發表聲明表示，像愛阿華州一樣規模較小的農村州，應該總統初選過程中有機會發聲。聲明中說：「民主黨人不能忘記中西部地區的選民族群，否則民主黨整個世代將遭受重大傷害。」