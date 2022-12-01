ICE網站出錯 申請庇護的6000名在押外籍人士個資曝光

聯邦移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)網站出現錯誤，導致6000多名向美國申請庇護、目前在押的外籍人士個資曝光。圖為一位移民在ICE打指紋。(美聯社)

聯邦移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)網站本周一出現錯誤，導致6000多名向美國申請庇護 、目前在押的外籍人士個資曝光，包括來自中國、俄羅斯、伊朗等國公民。這些外籍人士的姓名、出生年月日、國籍以及移民拘留所地點等個資細節，在網站上公布約五個小時才被刪除，移民律師指出，這起前所未見的個資外洩 事件，恐將導致外籍人士面臨祖國政府或黑幫報復。

洛杉磯時報報導，向美國政府申請庇護或保護的外籍人士個資向來列為機密，聯邦法規通常禁止庇護申請者個資公布，除非獲得國土安全部高層官員事前批准。不過，移民和海關執法局網站日前卻在例行更新當中，意外將外籍人士個人資料以及庇護案申請進度、在押地點全面公開。

報導指出，移民和海關執法局已對這起事件展開調查，將個別通知個資遭到外洩的外籍人士，在釐清個資外洩事件對各個庇護申請的影響之前，暫時不會將外籍人士遣返出境。

報導指出，政府官員呼籲已經下載移民和海關執法局網站曝光資訊的民眾應該自行刪除。

移民和海關執法局官員表示，個資遭到曝光的包括來自伊朗、俄羅斯及中國的公民，向美國申請庇護是因為害怕返回母國將受到迫害。官員指出，正針對個資曝光一事尋求補救之道。

非營利移民權益倡議團體「人權第一」(Human Rights First)11月28日向移民和海關執法局官員通報網站出現個資曝光問題之後，移民和海關執法局很快便將網站上的訊息刪除。曝光資料出現在原本定期公告各地移民拘留所統計數據的欄位。

洛杉磯時報報導，外籍人士個資在移民和海關執法局網站上出現了五個小時左右才被刪除。移民和海關執法局發言人說，這起事件雖然不是蓄意造成，卻違反作業規定，目前已經展開內部調查，並採取所有必要的補救措施。國土安全部官員受訪時則說，個資曝光事件不但尷尬，還可能危害受到影響的外籍人士。

移民法律諮詢機構「全國移民正義中心」(National Immigrant Justice Center，NIJC)律師雷希德(Diana Rashid)說，「全國移民正義中心」的客戶當中，有一名墨西哥籍婦女就是這次個資曝光事件的受害者之一。

雷希德說：「我們對於客戶的人身安全出現高度疑慮，因為敏感度極高的個資遭到曝光，還有其他幾千人的狀況都跟她一樣。」雷希德表示，這名墨西哥婦人申請庇護是因為害怕回國之後將受到迫害，如今個資曝光則讓她遭到迫害或虐待的風險更為提高。