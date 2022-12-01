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馬斯克：Neuralink 6個月內展開腦機介面植入人腦試驗

編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克。（美聯社）
億萬富豪馬斯克。（美聯社）

馬斯克旗下的神經科技和腦機介面公司Neuralink 30日在加州總部的一場活動中宣布，目標在六個月內展開將硬幣大小的運算腦（computing brain）植入病患的大腦中。

Neuralink一直在改善這項產品，這項產品由一個微型裝置、電極絲組成，必須切下人類一小塊骨頭並把它植入腦中。根據馬斯克的說法，與食品藥物管理局（FDA）的討論過程進展順利，能夠讓該公司設定在六個月內進行首次人類試驗的目標。

按照馬斯克旗下公司典型的方式，Neuralink步伐已跨得更遠，目標將產品植入人類身體的其他部分。在這場活動上，馬斯克揭露除了上述腦機介面之外的另外兩種主要產品相關作業。該公司正在開發脊髓植入物，可望能恢復癱瘓病人的行動能力，另外一種則是能夠植入眼部的東西，用於改善或恢復人類視力。

馬斯克在活動上表示：「儘管聽起來很神奇，但我們有信心它可能讓某個脊髓被切斷的人恢復全身功能。」

腦機介面（BCI）的目標最初是要讓俗稱「漸凍人」，即罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）的人士或遭遇中風後遺症的肢體困難患者能與人交流思想。Neuralink的裝置能夠把神經元活動轉化為能被電腦解讀的數據。馬斯克希望這類裝置假以時日能夠成為主流，並且可讓人類與機器進行資訊交流。馬斯克長期來主張，在透過類似電腦增強的協助下，人類才能跟得上由人工智慧（AI）發展的先進物種。

和Neuralink過去的活動的情況一樣，一些馬斯克展示的事物其實已在學術環境中達到成就。批評人士長期來指責馬斯克過度炒作Neuralink的進步和過度承諾其技術短期內的發展。

馬斯克 加州 中風

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