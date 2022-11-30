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時人雜誌年度人物公布 這4人因「助人」上榜

記者胡玉立／即時報導
「時人」（People）雜誌30日公布2022年「年度人物」榜，四位上榜者是從右到左分別為：馬修麥康納 (Matthew McConaughey) 、蜜拉庫尼斯（Mila Kunis）、珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）和昆塔布倫森（Quinta Brunson）。美聯社
「時人」（People）雜誌30日公布2022年「年度人物」榜，四位上榜者是從右到左分別為：馬修麥康納 (Matthew McConaughey) 、蜜拉庫尼斯（Mila Kunis）、珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）和昆塔布倫森（Quinta Brunson）。美聯社

「時人」（People）雜誌30日公布2022年「年度人物」榜，四位上榜者是：馬修麥康納 (Matthew McConaughey) 、蜜拉庫尼斯（Mila Kunis）、珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）和昆塔布倫森（Quinta Brunson）；四位好萊塢名人雀屏中選的原因是：「努力助人」。

時人雜誌為每位獲獎者設計特別封面，以彰顯他們的貢獻。馬修麥康納的封面宣稱：「我們必須為我們的孩子做得更好。」蜜拉庫尼斯的封面引用了這句話：「我很自豪來自烏克蘭。」珍妮佛哈德遜的封面寫道：「我正活出我的夢想，並邊走邊學。」昆塔布倫森的封面引用了她的聲明：「我是時代正在改變的徵兆」。

時人雜誌總編輯勞格（Wendy Naugle）解釋挑選四位名人作為「年度人物」的理由時表示，「我們能做的最大膽的事，就是助人；這世界似乎比以往任何時候都更需要我們的幫助。這些人面對這個問題，毫不猶豫地迎上前去；他們沒有問為什麼是我、沒有等待許可、也沒有自我懷疑。他們只是行動。」

時人雜誌指出，當奧斯卡影帝馬修麥康納的家鄉德州烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）去年5月發生重大槍擊案時，他和妻子卡蜜拉 (Camila) 迅速返鄉，與受害者家屬交談，並立即了解到這些父母多麼希望孩子的生命受到重視。為敦促槍枝改革，這對夫婦帶著「來自前線家庭的故事」前往華府；一個月後，國會通過了具歷史意義的聯邦槍枝立法。

好萊塢女星蜜拉庫尼斯生於烏克蘭、幼年移民美國，她一開始看到俄羅斯入侵烏克蘭，並未想到援助烏克蘭人民；但當朋友詢問她何處可以捐款時，她說：「我知道我必須提供幫助。」時人雜誌指出，儘管不知從何著手，蜜拉庫尼斯沒有放慢腳步，迄今她已為烏克蘭難民籌集了3700萬元。

艾美獎得主、作家、製作人兼演員昆塔布倫森，為了讓自己和父母及祖父母一起聽笑話，決定創造出一個能夠彌合代溝的電視影集「雅培小學」（Abbott Elementary）。 她說：「擁有相同的笑對我來說很重要。我認為這是精神上的，也是療癒的；讓人們共同享受片刻歡樂，多好的禮物。」

珍妮佛哈德遜在新脫口秀節目中，將自己的使命定為「創建一個讓所有人感受到包容的平台」。這個使命如此簡單明瞭又重要，結果節目推出一年，41歲的她一舉成為拿下艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎和東尼獎（EGOT） 四大獎的史上最年輕女性。

勞格指出，採取行動聽起來很宏大和深具意義，但通常只是「邁出一步，然後再邁出下一步」。正如蜜拉庫尼斯所說：「以行動助人，甚至不待人問，應是我們的準則。」

烏克蘭 奧斯卡獎 艾美獎

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