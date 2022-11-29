演講完聽到世足賽贏伊朗 拜登回講台嗨報喜訊

2022年FIFA卡達世界盃足球賽30日上演美國以1比0險勝伊朗後晉級16強，已經結束演講的美國總統拜登得知後走回講台，拿起麥克風報喜訊，還一起喊「USA！USA！」。（美聯社）

2022年FIFA卡達世界盃足球 賽30日上演英格蘭對陣威爾斯跟美國出戰伊朗 ，英格蘭以3比0踢倒威爾斯，美國則以1比0險勝伊朗。拜登 總統得知美國隊擊敗伊朗晉級16強後，已經結束演講的他直接走回講台，拿起麥克風報喜訊，還一起喊「USA！USA！」。

拜登當時人在密西根州貝城（Bay City），才剛結束了一場聚焦於經濟、天然氣價格跟外國投資晶片製造的講話。從C-SPAN的影片可見，拜登結束演講後下台走進人群之中，現場則響起了「星條旗頌」。

此時，一位幕僚似乎傳達了美國在世足賽險勝伊朗的新聞，促使拜登立刻快步走回講台上，鏡頭還拍到了部分觀眾狀似愕然的神情，但拜登很快拿起麥克風，向大家報告了美國踢贏伊朗的消息。從美聯社提供影片，可聽到拜登說「伊朗什麼都沒贏，美國1分、伊朗0分，比賽結束了」。

聽到拜登轉述贏球的新聞，群眾立刻鼓掌與歡呼，也有人喊出「USA！USA！」，拜登馬上回應道「你們說對了！USA！USA！」，接著告訴眾人，「這是一場大賽，我跟教練與球員講話時，說『你們能辦到的』，他們回了『嗯』」。他們辦到了，上帝愛他們」。

拜登最後告訴群眾，「總之，我只是覺得你們可能想聽到這消息」，隨後才走下講台，整個過程未提起近日引發兩國糾紛的伊朗血腥鎮壓國內抗議事件。