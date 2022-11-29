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新州網紅貓咪 找到新家了

編譯徐薏茹／即時報導
新澤西一隻五歲的中型虎斑貓「魚多夫」，其惹人憐愛的領養檔案照在社群媒體上爆紅，終於順利找到新家。（取材自推特）
新澤西一隻五歲的中型虎斑貓「魚多夫」，其惹人憐愛的領養檔案照在社群媒體上爆紅，終於順利找到新家。（取材自推特）

新澤西一隻五歲的中型虎斑貓「魚多夫」(Fishtopher)擁有肉肉圓圓的可愛臉頰，牠在感恩節周末因為惹人憐愛、有點抑鬱的領養檔案照而在社群媒體上爆紅，多虧網友的宣傳，「魚多夫」終於順利找到新家。

格洛斯特郡「回家寵物領養中心」(Homeward Bound Pet Adoption Cente) 27日宣布，在推特成為熱門話題兩日後，「魚多夫」終於被來自馬里蘭州的一對夫婦收養，領養中心官方也公開一連串因為「魚多夫」引起的成功領養案件。

魚多夫的驚奇旅程要從推特用戶莫莉．克拉克(Molly Clark)24日的一則貼文說起，她貼出魚多夫收養檔案的截圖。收養檔案寫著：「牠非常傷心和沮喪，只有在有人陪伴的時候才肯吃飯，牠甚至不會抬頭看照片，但他會享受一對一的關注，喜歡讓下巴被揉一揉。魚多夫是臉頰肉肉的男生，你難道不想在牠的大臉頰上揉一揉嗎？」

克拉克的貼文引起熱烈迴響，吸引近17萬人按讚，超過2萬人轉發。

領養中心官方26日在臉書表示已經收到上百份領養詢問，領養中心外也出現排隊人群，表示對魚多夫有興趣。

到了27日，蘿拉·福爾茨(Laura Folts)和卡拉漢 (Tanner Callahan)在推特宣布他們收養了魚多夫，並記錄開車帶牠回家的過程，他們現在叫牠「漁夫先生」(mister fishter)、「小魚」 (fishy)。

魚多夫的新爸媽還為牠創建推特及Instagram帳號，帳號一天之內就吸引5萬人以上追蹤，從他們貼出的照片可以看到，魚多夫在新家睡覺、和主人抱抱、吃零食，網友留言說：「牠看起來不再傷心了。」

「回家寵物領養中心」執行長麗莎．波士頓(Lysa Boston)說：「我們為魚多夫收到的關注感到激動，並希望這能讓大家知道我們還有很多很棒的貓咪小狗等待領養，牠們常常被忽視。」

推特 社群媒體 新澤西

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