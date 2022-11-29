女嬰遭綁架 家人苦尋51年終團圓…這一點確信「找對人」

DNA辨識技術愈來愈進步。(美聯社)

記者胡玉立／綜合報導

51年前，年僅21個月大的梅麗莎·海史密斯 (Melissa Highsmith)遭人綁架失蹤；51年來，家人從未忘記她，年年都會在她生日那天聚在德州沃思堡，為不知在何方的她唱生日快樂歌並施放白色氣球。51年後，透過家族DNA 測試，海史密斯家驚喜發現，梅麗莎不但還活著還可以聯繫得到。26日，53歲的梅麗莎在DNA檢測 實驗室第一次與父母和兩個兄弟姐妹團聚並共進午餐。

梅麗莎的姐姐莎倫·海史密斯（Sharon Highsmith）說：「我們一看到她的照片，只想說，我的天哪！」另一位姐妹麗貝卡．德博斯克（Rebecca Del Bosque）也說：「太不可思議了，就像看著自己一樣。」

沃思堡星電報（Fort Worth Star-Telegram）報導，海史密斯一家表示，他們透過家庭DNA測試、結婚證書和業餘系譜學家幫助，找到梅麗莎。過去50年來，梅麗莎一直被叫做「梅蘭妮」（Melanie），她正等待DNA實驗室正式測試結果。沃思堡警方28日表示，收到結果會向公眾提供最新消息，但警方很高興這家人找到失蹤家人。海史密斯夫婦則非常確信，他們「找對了人」。

因為，他們除了透過23andMe DNA試劑盒輾轉發現與他們血脈相連的梅麗莎，她背上的胎記也與她嬰兒時的胎記相符；甚至就連她在玉米片上加墨西哥 辣椒的作法，也和她熱愛辛辣食物的其他兄弟姐妹一樣。

有關1971年8月梅麗莎失蹤前後的一切，仍是謎團。家人不知道後來撫養她長大的女人是否是綁架者，也不知道她如何成為她的監護人。沃思堡警方表示，儘管刑事指控訴訟時效早已過期，但他們會繼續調查。

梅麗莎本來不相信海史密斯一家是她家人，但在他們提到她背上的胎記後，她同意接受DNA檢測。她的姐妹說，沒有原生家庭陪伴的梅麗莎成長過程並不輕鬆；她與撫養她長大的女人關係緊張並在15歲時離家；那名婦女後來證實，她知道梅麗莎是綁架受害者。

現在，梅麗莎正在適應一個對她來說全新的事實：她有一雙父母、四個兄弟姐妹，還有很多侄女和侄子。德博斯克說：「她以為她家人不多，現在她發現，她有一個愛她而且從未停止尋找她的大家庭。」

梅麗莎現在想要恢復使用原來的名字，想花更多時間與母親相處，因為她一見到母親就感覺到情感上的連結。梅麗莎還想與現任丈夫重新辦一場婚禮，這樣她的父親就可以陪她步入婚姻殿堂。