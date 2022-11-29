未完工豪宅要價2495萬 新州南部史上最貴

奧蘇拉．諾爾頓。(取材自推特)

新澤西州 柏靈頓郡(Burlington)西納民森鎮(Cinnaminson)與摩爾頓鎮(Moorestown)交界處的里頓路(Riverton Road)上，有一棟占地4萬平方呎、樓高四層的未完工豪宅，正以2495萬元的高價出售中。新州房地產 專家指出，這是南新州地區有史以來要價最高的不動產。

雖說2021年在阿瓦隆(Avalon)海邊有一座未完工豪宅，叫價2290萬元，但房地產商Kurfiss Sotheby's International房產經紀人施泰格(Kevin Steiger)說：「過去幾年中，我找不到任何售價接近2495萬元的待售房屋，我們有點不知道該怎麼形容這棟房子，應該說它適合大型娛樂活動吧，對許多人來說這是一個令人驚豔的住宅與娛樂場所。」

據悉這棟住宅的建設時間已超過五年，目前施工進度約90%，有七間臥室、十間浴室、一個小酒館、室內泳池、車庫電梯、健身房、水療室、劇院、酒窖，甚至教堂，全面完工後占地預估達4萬4000平方呎。

由於這棟屋子奢華的設計，蘇富比(Sotheby's)將其描述為「當代傑作」，不過當地居民對這座屋子的落成並沒有太大的期待；有些人甚至到臉書專頁上哀嘆，為了建設這棟房子，拆掉了本來屹立在該處已200年的一座農舍。

施泰格表示，有意買下這棟房子的人須提交財力證明文件，預估有能力購置這棟房產的人大概只有1%中的1%；施泰格說：「我最重要的工作就是宣傳，確保全世界的人都有機會看到這棟屋子。」