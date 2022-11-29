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蘋果應用程式榜單出爐 BeReal獲選年度iPhone App

中央社台北29日電
蘋果公司公布2022年 App Store Awards的獲獎作品。(蘋果)
蘋果公司公布2022年 App Store Awards的獲獎作品。(蘋果)

蘋果公司今天公布2022年App Store Awards的獲獎作品，年度iPhone App為使用者可一窺親友生活真實樣貌的社交應用程式BeReal，年度iPhone遊戲為快節奏的生存競技遊戲「Apex英雄M」。

影片來源：YouTube

年度iPad App為健身追蹤工具GoodNotes 5，年度iPad遊戲為巧妙運用視角打造令人難忘謎題的「籠中窺夢」。

此外，年度Mac App為MacFamilyTree 10，透過視覺化家譜以及與世界各地親人的合作，激發探索家譜的興趣。年度Mac遊戲為沉浸式卡牌戰鬥遊戲Inscryption，以實驗性的故事講述方式吸引玩家。

蘋果發布新聞稿說，App Store Awards旨在表揚啟發使用者更深入與世界互動、拓展想像力並與親朋好友維繫感情的App和遊戲。今年獲獎者代表世界各地的多元開發者社群，他們的App和遊戲提供卓越體驗並產生深遠的文化影響，受到蘋果全球App Store編輯團隊青睞。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，今年的Apple Store Awards得獎者，以耳目一新、深思熟慮且真心誠意的觀點，改造蘋果的App體驗。這些企業家帶來深具意義的影響，反映出App和遊戲徹底影響社群和生活的方式。

除了表揚蘋果裝置的最佳App和遊戲，App Store編輯也選出5款對人們生活與文化帶來持久影響力的「文化影響力」獲獎作品，這些作品鼓勵使用者以更深度的情感進行互動、真誠地與人交流、向代代傳承的傳統與前人致敬。

「文化影響力」獲獎作品包括鼓勵用戶透過每天簽到方式疏理自己情緒的How We Feel、透過時間旅行故事突顯系統性居住不正義的Dot’s Home、讓使用者能將原況照片直接發送至親友主畫面的Locket Widget、幫助用戶逐步完成目標的Waterllama、讓使用者探索歷史事件的Inua - A Story in Ice and Time。

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