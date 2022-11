蘋果應用程式榜單出爐 BeReal獲選年度iPhone App

蘋果公司公布2022年 App Store Awards的獲獎作品。(蘋果)

蘋果 公司今天公布2022年App Store Awards的獲獎作品,年度iPhone App為使用者可一窺親友生活真實樣貌的社交應用程式BeReal,年度iPhone遊戲為快節奏的生存競技遊戲「Apex英雄M」。

影片來源:YouTube

年度iPad App為健身追蹤工具GoodNotes 5,年度iPad遊戲為巧妙運用視角打造令人難忘謎題的「籠中窺夢」。

此外,年度Mac App為MacFamilyTree 10,透過視覺化家譜以及與世界各地親人的合作,激發探索家譜的興趣。年度Mac遊戲為沉浸式卡牌戰鬥遊戲Inscryption,以實驗性的故事講述方式吸引玩家。

蘋果發布新聞稿說,App Store Awards旨在表揚啟發使用者更深入與世界互動、拓展想像力並與親朋好友維繫感情的App和遊戲。今年獲獎者代表世界各地的多元開發者社群 ,他們的App和遊戲提供卓越體驗並產生深遠的文化影響,受到蘋果全球App Store編輯團隊青睞。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)表示,今年的Apple Store Awards得獎者,以耳目一新、深思熟慮且真心誠意的觀點,改造蘋果的App體驗。這些企業家帶來深具意義的影響,反映出App和遊戲徹底影響社群和生活的方式。

除了表揚蘋果裝置的最佳App和遊戲,App Store編輯也選出5款對人們生活與文化帶來持久影響力的「文化影響力」獲獎作品,這些作品鼓勵使用者以更深度的情感進行互動、真誠地與人交流、向代代傳承的傳統與前人致敬。

「文化影響力」獲獎作品包括鼓勵用戶透過每天簽到方式疏理自己情緒的How We Feel、透過時間旅行故事突顯系統性居住不正義的Dot’s Home、讓使用者能將原況照片直接發送至親友主畫面的Locket Widget、幫助用戶逐步完成目標的Waterllama、讓使用者探索歷史事件的Inua - A Story in Ice and Time。