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台灣生醫技術新創團隊 奪矽谷創投節目冠軍及百萬獎金

中央社台北28日電
知名矽谷創投節目「矽谷新創達人」（Meet The Drapers）播出第5季，來自台灣的生醫技術新創團隊精拓生技以敗部復活之姿，摘下本季冠軍，抱走百萬美元獎金。（杰德影音提供/中央社）
知名矽谷創投節目「矽谷新創達人」（Meet The Drapers）播出第5季，來自台灣的生醫技術新創團隊精拓生技以敗部復活之姿，摘下本季冠軍，抱走百萬美元獎金。（杰德影音提供/中央社）

台灣生醫技術揚名國際，在知名矽谷創投節目「矽谷新創達人」今年播出的第5季，首度有台灣新創團隊入選，其中精拓生技隊伍以敗部復活之姿摘下冠軍，抱走100萬美元獎金。

「矽谷新創達人」（Meet The Drapers）由日前才親訪台灣的64歲矽谷創投家提姆德雷珀（Tim Draper）主持，曾投資Skype、特斯拉、SpaceX的他，是業界頂尖創投達人。節目中廣邀世界各地新創團隊報名，最後獲勝者能得到100萬美元獎金。

在最新的第5季節目，首度有來自台灣的新創團隊入選，與印度、加拿大、巴西及葡萄牙等頂尖團隊共同角逐，包含以人工智慧（AI）為核心的交友軟體Rooit、致力藥物檢測的生技公司精拓生技，以及24小時全自動化的熟食自動販賣機Yo-Kai Express等，製作單位還為此特闢一集「台灣組競賽特輯」，邀請4組不同性質的台灣團隊齊聚，分享商業計畫與創業精神。

雖然在台灣特輯中，精拓生技無緣晉級，卻以觀眾人氣票選的外卡之姿，成功「敗部復活」回到節目決賽行列。到美國進棚錄製的他們，再次發表透過抽血方式，即可進行體外複製癌細胞，與各式藥物檢測的專業技術。

主持人德雷珀也不禁讚嘆：「如果我不幸罹癌，我絕對會在服用任何藥物前，使用你們的技術。」一旁德雷珀的父親比爾德雷珀（Bill Draper），同時也是節目評審之一，他表示，「如果他們的技術真的實際應用，一定會非常棒。」

在評審最後討論下，精拓生技與另一家美國團隊It's Skinny並列本季冠軍，各摘下百萬美元的創投獎金，讓台灣的生醫技術在世界被看見。

矽谷 檢測 癌細胞

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