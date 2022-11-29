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CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

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CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

記者顏伶如／即時報導
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

有線電視新聞網(CNN)報導，根據明尼蘇達州毒物管制中心(Minnesota Poison Control System)調查報告，一名婦人使用美白面霜含有毒成分，汞含量嚴重超標，婦人因此喪失部分視力，全家人也連帶面臨汞中毒風險，明尼蘇達污染控制局(Minnesota Pollution Control Agency，MPCA)檢測人員在婦人家中的孩子臥室、寢具、毛巾以及洗衣間等地點，都驗出高劑量水銀。

曾經前往婦人家中進行實地調查的明尼蘇達州毒物管制中心毒物學專家巴特杜爾夫(Erin Batdorff)對CNN表示，民眾對於汞污染通常沒有概念，沒有人存心想要傷害家人，但有毒物質的確存在，肉眼無法判斷，也聞不出來。她說：「由於標籤裡沒寫，消費者根本無法知道面霜裡是否含汞。」

調查報告裡並未公布婦人姓名。巴特杜爾夫率領的毒物調查團隊接獲醫師通報指出，一名婦人出現疑似汞中毒的諸多症狀，包括失眠、腿部疼痛、肌肉無力、疲憊等，最後失去某些周邊視覺(peripheral vision)，健康檢查結果顯示婦人血液、尿液的水銀指數極高。

巴特杜爾夫說，從臨床診斷經驗來看，汞中毒患者最常出現的症狀是手、腳部位出現刺痛或麻木感，婦人喪失部分視力則屬於較為極端的案例，已經留下永久傷害。她受訪說，這名年輕婦人的視力將無法復原，這起案例令人感到害怕與憂心。

巴特杜爾夫指出，可能有更多消費者因為接觸到有毒成分，同樣面臨汞中毒風險，只不過症狀還沒有出現。

調查人員在2021年、2022年兩度前往婦人家中採樣檢測，結果發現婦人使用的美白面霜就是汞中毒的接觸來源。調查人員2021年前往婦人家中採樣時，婦人表示美白面霜是在海外地區購得，並說已經不再使用。檢測結果發現，美白面霜包裝上的標籤雖然沒有註明含汞，但汞含量其實高達安全標準的數千倍，婦人血液與尿液檢查結果均驗出水銀指數極高。

調查報告指出，接下來的一年裡，婦人體內水銀劑量持續累積，尿液水銀指數達道每升46.6微克(micrograms/liter)，通常安全範圍則為每升5微克。婦人家中多處地點汞含量超標，全家人都面臨汞中毒風險，包括婦人穿過的衣服跟家人衣物一起清洗，導致水銀污染。

調查人員2022年再度前往婦人家中採樣，發現兩件婦人在明州當地市場購買的美容產品，其中一件已經用完的非美白類產品檢測發現汞含量嚴重超標，另一件尚未使用的產品同樣大量含汞。

這名婦人的兒女接受尿液檢測後發現水銀指數也偏高，但狀況沒有婦人嚴重。

巴特杜爾夫指出，檢測結果讓婦人極為難過，因為後來她購買的美容產品並非美白類，讓她以為產品安全無虞。

檢測 指數 明尼蘇達州

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