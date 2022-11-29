我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

賓州16歲少年槍殺13歲少女 秀「鮮血人腿」問友怎棄屍

聯合新聞網／即時報導
16歲的庫柏（Joshua Cooper）涉嫌犯下殺人案。（取材自推特@nypost）
16歲的庫柏（Joshua Cooper）涉嫌犯下殺人案。（取材自推特@nypost）

賓州近日傳出駭人聽聞的青少年犯罪事件，一名16歲少年涉嫌殺害13歲少女，殘忍的是，他還用Instagram打視訊電話給朋友並秀出血淋淋的人腿，詢問對方該如何毀屍滅跡。

美國廣播公司（ABC）28日報導，距離費城約半小時車程的巴克斯郡賓沙林鎮（Bensalem）發生殘忍命案，名叫庫柏（Joshua Cooper）的16歲少年殺人後用Instagram撥視訊電話給女性友人，還轉動鏡頭讓朋友看見「沾滿鮮血的人腿」，詢問她該如何棄屍。

友人嚇壞連忙告知母親，警方也在上周五（25日）接獲報案，他們循線來到現場後發現一名滿身是血的少女倒臥在浴室地板，身上有明顯槍傷，兇手看起來曾清理過犯罪現場。

據報導，庫柏與家人以車屋為家，警方到場時他還從後門溜走，但隨後警方在1.6公里外逮到他。

「費城詢問報」（The Philadelphia Inquirer）則指出，死者的身分經過她身上的珠寶獲指認為一名13歲少女，當天她到庫柏家裡看Netflix影集，嫌犯落網後則供稱，自己是「不小心」開槍的。不過據了解，庫柏在少女到來前曾清理過他父親槍枝的保險裝置，也重新裝填過彈藥，警方還在屋內發現槍枝的保險箱和皮套。

庫柏被依成年人罪責控告殺人、持有犯罪工具、篡改或偽造物證等罪名，且不得保釋，目前已被送往少年拘留中心。

費城 保險 賓州

上一則

沉睡38年 夏威夷世界最大活火山噴發

延伸閱讀

蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限

蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限
闖裴洛西辦公室偷電腦 賓州女破壞秩序罪成

闖裴洛西辦公室偷電腦 賓州女破壞秩序罪成
擄網戀南加少女 維州警焚3人遭擊斃

擄網戀南加少女 維州警焚3人遭擊斃
前員工爆料：Beyond Meat人造肉 賓州廠環境髒亂

前員工爆料：Beyond Meat人造肉 賓州廠環境髒亂

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯
世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場