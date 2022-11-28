我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你家有嗎？上萬幼兒奶瓶、水杯「有鉛中毒風險」召回

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

通膨也擋不了 「網購星期一」銷售有望刷新紀錄

編譯葉亭均／即時報導
根據Adobe公司的資料，消費者預料在「網購星期一」支出116億元，創下新高紀錄。（美聯社）
根據Adobe公司的資料，消費者預料在「網購星期一」支出116億元，創下新高紀錄。（美聯社）

根據Adobe公司的資料，消費者預料在「網購星期一」支出116億元，創下新高紀錄，反映儘管高通膨讓家庭預算受限，但從睡衣到AirPods無線耳機等各種商品提供大幅度的折扣優惠，讓消費者仍忍不住按下「購買」鍵。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞（Vivek Pandya）表示：「網購星期一的銷售動能強勁，此前周日意外見到消費者鎖定提前的優惠並支出近50億元進行網購，打破先前的紀錄。」「隨著折扣到今天（28日）再創新高峰，預期網購星期一將是本季的一大亮點。」

從上周四感恩節到本周一、現在被稱為「Cyber Five」（網購五日）的促銷檔期和2021年的情況不一樣，當時供應鏈嚴重受阻，促使人們提前購物，零售業者也吝於提供折扣。今年業者苦於積累了大量賣不出的商品，迫使他們大減價以吸引撿便宜的消費者。

熱賣產品包括樂高、無人機和數位相機。商品的折扣幅度也比去年更大，舉例來說，根據追蹤零售網站1兆造訪次數和觀察超過1億項產品銷售狀況的Adobe數據，電子產品平均折扣約20%，玩具則達22%。

互相衝突的經濟數據讓今年的年終購物季更難預測。失業率維持低點，但利率正在攀升，高物價提醒人們通膨肆虐。Adobe並不會為通膨調整預估值，但表示成長率減緩並不完全是由通膨帶動，因為許多消費產品，尤其是電子產品，價格已比一年前降低。

像是黑色星期五或網購星期一這樣大型促銷日已逐漸失去其聲望地位，因為消費者會在更長期的時間內分散支出。 Adobe表示，「黑五」的網路支出成長2.3%至91.2億元，優於預期，估計整個11、12月合計將達2097億元，較去年同期成長2.5%。

根據Adobe的說法，較不擔心新冠病毒的消費者已重返實體商店進行購物，這影響了網路銷售的成長。另據萬事達卡（Mastercard）的數據，包含網購與店內購物的整體黑色星期五消費者支出較去年同期成長12%。

黑色星期五 預算 供應鏈

上一則

你家有嗎？上萬幼兒奶瓶、水杯「有鉛中毒風險」召回

延伸閱讀

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯
通膨創新高 多項社安福利明年大幅提高

通膨創新高 多項社安福利明年大幅提高
美公債市場 聚焦「經濟衰退」利多

美公債市場 聚焦「經濟衰退」利多

熱門新聞

密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物