華郵：簡訊當道的此時 突然接到親友電話八成是噩耗？

簡訊已成為較受青睞的溝通管道。圖：pixabay

華盛頓郵報 28日報導，簡訊與私訊盛行的此時，如果突然接到親友打電話，許多民眾當下第一個反應，多半認為可能是有壞消息要通知。

報導指出，24歲加州 女子艾瑞亞‧巴瑞奇(Adria Barich)日前在抖音(TikTok)分享對於接到電話的討厭感受，獲得網友熱烈迴響，超過8萬4000多人按讚。她在視頻標題中寫道：「電話真是最糟糕的發明。」

巴瑞奇表示，電話鈴聲讓她緊張、恐懼，整個人頓時變得僵硬，「十通來電當中，約有九通我都拒接。如果有人真的要找我，可以傳簡訊、在語音信箱留言，或者電話打個不停，我會觀察他們採取什麼樣的行動，然後決定如何回應」。

她錄製的語音信箱招呼語是：「嗨，我是艾瑞亞，我真的不喜歡接電話，如果能改傳簡訊會很棒。不然的話，請了解我可能會拖頗長一段時間才回電。請不要介意，我這個人就是這樣。」

華盛頓郵報分析，對於某些民眾來說，接到親友突然打電話來，感覺就好像親友在沒有事先打招呼的情況下跑來家裡，「對於人與人之間的電話交談，我們的舒適感與耐心已經逐漸流失，因為簡訊已經成為較受青睞的溝通管道，除了要傳遞重大噩耗的情況之外」。

35歲播客節目主持人惠勒(Eric Wheeler)表示：「我母親會在下午四點打電話來，我第一個反應是『喔，外公過世了』或發生了某些事，看到來電總讓我變得驚慌。」他說，但電話接通後，母親總是閒話家常，詢問「最近好嗎」，「我的回答是，我在上班，這是怎麼回事？不能只傳簡訊給我就好了嗎？」

惠勒與友人法歐(Sean Fau)將共同主持的播客節目名稱訂為「先傳簡訊再打電話」(Text Before Calling)。42歲的法歐說：「電話鈴聲讓我連靈魂都覺得煩躁。普遍而言，我真的討厭講電話。」

史丹福大學(Stanford University)社群媒體 實驗室(Social Media Lab)創辦主任漢考克(Jeff Hancock)分析，出乎意料之外的來電令人感到不安，原因在於講電話時需要投注即時與全部的注意力。他舉例說，如果突然打電話給博士班學生，學生通常都嚇壞了，覺得肯定是做錯了什麼事，老師才會打電話來。