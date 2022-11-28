法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華 (Tony Hsieh)2020年11月在康乃狄克州火災中喪生，享年46歲。謝家華過世之後，名下持有一棟位於拉斯維加斯的公寓建築，今年3月被人以120萬元轉手賣出，但謝家華遺產管理團隊直到今年5月才得知消息。內華達州 區域法院法官日前裁定，謝家華名下產業出售案為「明顯詐騙 」，買主取得所有權無效。

根據法院紀錄，內華達州區域法院法官史特曼(Gloria Sturman)日前裁定，謝家華名下持有的拉斯維加斯市中心區公寓建築，在謝家華身後完成的買賣交易為「明顯詐騙」(clearly fraudulent)，購得公寓建築的所有權無效。

謝家華家屬律師向法院指出，名叫艾斯皮諾沙(Santiago Espinosa)的男子以詐騙手段，今年3月將謝家華名下位於第九南街319號(319 S. Ninth St)的公寓建築以120萬元轉手賣出。

根據完成簽署的權狀紀錄，艾斯皮諾沙自稱為持有公寓建築所有權的謝家華股份有限公司(limited liability company)主管。謝家華家屬律師向法院指出，艾斯皮諾沙從來不是謝家華股份有限公司主管。

艾斯皮諾沙主導的買賣案件中，公寓建築賣給了銀河住宅收購公司(Galaxy Home Buyers LLC)。法院紀錄顯示，謝家華遺產管理團隊直到今年5月才知道這起交易。

「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)報導，銀河住宅收購公司經理索瑞爾斯(Sarah Sorrells)拒絕接受訪問，記者則無法與艾斯皮諾沙取得聯繫。

內華達州地方電視台8 News Now報導，除了艾斯皮諾沙下落不明之外，在公寓建築過程中為相關文件認證(notarized )的公證人，同樣也已人間蒸發。報導指出，這起案件可能是拉斯維加斯地區大規模房地產詐騙的犯罪行為之一。

報導指出，區域法院法官的裁決並不涉及買賣的金錢部分，因此銀河住宅收購公司等於損失120萬元。

「拉斯維加斯評論報」報導，根據房地產交易紀錄，謝家華股份有限公司2012年12月買下名稱為「凱西亞」(Cassia)的公寓建築。就在2012年，謝家華投資3億5000萬元推動拉斯維加斯市中心區更新計畫。

謝家華2020年11月過世之後，遺產問題引發家屬與生意夥伴之間的漫長訴訟，兩造都互控對方企圖搶奪謝家華生前累積的財富。