我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

記者顏伶如／即時報導
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)2020年11月在康乃狄克州火災中喪生，享年46歲。謝家華過世之後，名下持有一棟位於拉斯維加斯的公寓建築，今年3月被人以120萬元轉手賣出，但謝家華遺產管理團隊直到今年5月才得知消息。內華達州區域法院法官日前裁定，謝家華名下產業出售案為「明顯詐騙」，買主取得所有權無效。

根據法院紀錄，內華達州區域法院法官史特曼(Gloria Sturman)日前裁定，謝家華名下持有的拉斯維加斯市中心區公寓建築，在謝家華身後完成的買賣交易為「明顯詐騙」(clearly fraudulent)，購得公寓建築的所有權無效。

謝家華家屬律師向法院指出，名叫艾斯皮諾沙(Santiago Espinosa)的男子以詐騙手段，今年3月將謝家華名下位於第九南街319號(319 S. Ninth St)的公寓建築以120萬元轉手賣出。

根據完成簽署的權狀紀錄，艾斯皮諾沙自稱為持有公寓建築所有權的謝家華股份有限公司(limited liability company)主管。謝家華家屬律師向法院指出，艾斯皮諾沙從來不是謝家華股份有限公司主管。

艾斯皮諾沙主導的買賣案件中，公寓建築賣給了銀河住宅收購公司(Galaxy Home Buyers LLC)。法院紀錄顯示，謝家華遺產管理團隊直到今年5月才知道這起交易。

「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)報導，銀河住宅收購公司經理索瑞爾斯(Sarah Sorrells)拒絕接受訪問，記者則無法與艾斯皮諾沙取得聯繫。

內華達州地方電視台8 News Now報導，除了艾斯皮諾沙下落不明之外，在公寓建築過程中為相關文件認證(notarized )的公證人，同樣也已人間蒸發。報導指出，這起案件可能是拉斯維加斯地區大規模房地產詐騙的犯罪行為之一。

報導指出，區域法院法官的裁決並不涉及買賣的金錢部分，因此銀河住宅收購公司等於損失120萬元。

「拉斯維加斯評論報」報導，根據房地產交易紀錄，謝家華股份有限公司2012年12月買下名稱為「凱西亞」(Cassia)的公寓建築。就在2012年，謝家華投資3億5000萬元推動拉斯維加斯市中心區更新計畫。

謝家華2020年11月過世之後，遺產問題引發家屬與生意夥伴之間的漫長訴訟，兩造都互控對方企圖搶奪謝家華生前累積的財富。

謝家華 詐騙 內華達州

上一則

火星毅力號挖到岩石含水分 採樣本尋生命體跡象

下一則

染疫病故數激增 美國壽險理賠金額去年攀抵1000億美元

延伸閱讀

民主黨各州 搶當2024初選第一州 拜登尚未表態

民主黨各州 搶當2024初選第一州 拜登尚未表態
賭場狂贈票給大叔大媽 五月天熱唱台下冷

賭場狂贈票給大叔大媽 五月天熱唱台下冷
拉斯維加斯法律服務事務所 紐約/內華達州專業辦理離婚

拉斯維加斯法律服務事務所 紐約/內華達州專業辦理離婚
低於市價 5萬美元的高爾夫社區

低於市價 5萬美元的高爾夫社區

熱門新聞

密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42
時事評論員、華盛頓郵報前任國會記者瑞秋‧貝德(Rachael Bade)說，很多人都認為以前總統川普喜歡受到矚目的個性，一定會重返推特(Twitter)，而川普回到推特則等於是推特新老闆、科技富豪馬斯克(Elon Musk)送給民主黨的「禮物」。美聯社

國會記者：川普重返推特等於馬斯克送禮給民主黨

2022-11-21 09:35

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高