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新冠前腳走 經濟衰退、鐵路工會喊罷工…拜登陷新麻煩

編譯潘勛／綜合27日電
拜登總統27日結束在麻州南塔克特島的感恩節假，搭機返回白宮。(Getty Images)
拜登總統27日結束在麻州南塔克特島的感恩節假，搭機返回白宮。(Getty Images)

今年年終假期季，全國已大致掙脫新冠疫情，目前補強針、檢疫器材充足，感恩節旅遊限制幾乎返回疫前水準，但全球經濟、新出現的呼吸道疾病，新一波壓力來襲，讓拜登總統面臨挑戰，得想辦法解決全國一些對事宜的焦慮，但那些事情，其實行政權力所未逮。

有線電視新聞網(CNN)26日報導，數據指出，按密西根大學最新集纂的消費者情緒指數，全國消費者對這個假期季的經濟現況，依然沒多大信心，例如與過節日相關的各項開支，要價全面高昂；話雖如此，通膨已有一些緩和。

白宮堅稱，拜登目光炯炯，專注於解決通膨，減輕高物價帶來的影響；今年全球都吃到這個苦頭，成因很多，供應鏈岔斷到俄國侵略烏克蘭，都列其中。

●通膨緩和？白宮：有進展

白宮官員向CNN表示，假期季前已看到通膨緩和有所進展，生鮮果菜10月只漲價0.4%，相形今夏的勢頭大為和緩；另外，為生產商品或勞務而投入的成本，最近連兩個月下跌，這一點指出，未來幾個月柴米油鹽等價錢還會下跌。

但全國最大鐵路工會揚言，因為基層員工不滿9月達成的臨時協議，12月初可能要罷工，如此憑添明年物資短絀、物價再揚的憂慮；「零售業領袖協會」(Retail Industry Leaders Association)理事長道奇(Brian Dodge)指出，聖誕節存貨不太可能因一次罷工就受影響，但他承認靠鐵路運輸的大宗、大型商品可能無法輸送。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，總統次又跟上次一樣，直接與工會方協商之中，但拜登本人卻否認自己親身參與，表示團隊正與各方接洽，還在討論，故不便發言。

●「降通膨法」能殺出血路？

邁入來年，白宮指望「降通膨法」(Inflation Reduction Act)能殺出血路，平抑日常生活成本；拜登指出，自元旦生效的幾則條款，例如家庭節能可以取得抵稅額、聯邦醫療保險(Medicare)為長者使用胰島素設下最高只能收35元，都有望減少民眾開支。

但今冬取暖成本大漲，各種因素包括烏克蘭戰爭、OPEC+減產、能源進口大增、庫存減少、發電業者對天然氣需求很高；拜登政府11月已宣布撥發45億元幫忙低收入戶取暖；但倡議人士指出，錢還不夠；能源部另打算撥近90億元給各州及部落，幫忙節能。

拜登 白宮 聯邦醫療保險

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