不可承受的國安風險 美禁止進口華為、中興等通訊設備

聯邦通訊委員會（FCC）25日以存在國安風險為由，下令禁止在美國銷售華為和中興等中國企業的通訊設備，並禁止使用中國製的監視錄影系統。（路透）

聯邦通訊委員會（FCC）25日點名中國5家大型通訊企業，對美國國安構成不可承受的風險，禁止進口或在美國境內販售「華為 」與「中興」的新通訊和監視設備；FCC表示，這些設備對美國國家安全構成不可承受的風險。

根據最新命令，FCC將不會放行所有由華為技術、中興通訊、海能達通信、海康威視，和大華技術及其子公司製造的通訊和視訊監視設備。

這項命令不溯及既往，過去已獲得FCC授權的商品不在此限；此外，FCC並未要求美國民眾移除已購買或裝設的相關設備。

FCC透過新聞稿表示，禁止進口或在美國境內販售「構成不可承受之國安風險」的陸製通訊設備，以保護美國的通訊網路。

委員卡爾（Brendan Carr）在聲明表示，FCC委員「一致同意」這項決議，他建議擴大限制範圍；此外，卡爾再度呼籲拜登 政府盡速完成對Tik-Tok的審查， 做成最終決定。

華為技術與中興通訊為全球前幾大通訊設備供應商，在5G大餅的激烈爭奪戰中，屢遭西方國家封禁，加拿大、英國和澳洲近幾年來加大這兩大公司在其國內業務的限制力道。

美國政府也將華為和中興列在出口管制黑名單上，華爾街 日報報導，過去十年來，中國公司在美國有線和手機網路領域的市占率不高，反而是在商業監控市場表現較佳，以收入排序，海康威視為全球第一、全美第五。

FCC表示，近年來與國會和行政部門合作，採取多項行動建構更安全且具韌性的通訊設備與服務之供應鏈。

FCC主席羅森沃素（Jessica Rosenworcel）表示，FCC致力於保護美國的國家安全，必須確保「不值得信賴的通訊設備無法在美國境內使用」，最新規範是FCC行動的一部分。

華爾街日報報導，這項最新的行動旨在阻止中國科技公司進駐美國的基礎建設，以避免受到可能的間諜活動影響與破壞，不過，這項行動可能動搖美中元首拜習月初會晤所達成的暫時和解。