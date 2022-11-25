交棒或拚連任 拜登感恩節有功課

總統拜登將利用感恩節和聖誕假期思考是否競選連任。（新華社）

華府「國會山莊報」報導，總統拜登 將利用感恩節和聖誕假期思考是否競選連任，他自設的截止期限是明年年初。拜登2020年大選的手下敗將川普 ，已於15日宣布捲土重來，將參加共和黨初選。

剛過80歲的拜登仍被許多民主黨 人寄予厚望，不過他也在思考世代交替的問題。期中選舉民主黨少輸為贏，給了拜登競選連任的好理由。白宮發言人尚皮耶表示，拜登要等到假期與家人懇談後，才會有最後決定。

隨著民主黨失去眾院多數，議長裴洛西（82歲）和多數黨領袖霍耶（83歲）宣布不再參選黨職，民主黨團可望展開世代交替，拜登明年初的宣布將格外引人注意。

美利堅大學知名總統史學家李可曼認為，眾院民主黨領導層的世代交替不會影響拜登連任：「反正民主黨在眾院已不是多數黨，正好順勢交棒，跟拜登是否連任沒關聯性。歷屆總統幾乎都會尋求連任，無論年紀多大」。

李克曼表示，對民主黨來說，最不想看到的發展就是拜登退休，引發黨內群雄逐鹿初選大亂鬥。

自1920年以來，出現過8次美國總統不能或不願連任，只有一次沒發生政黨輪替：1988年擔任雷根副手的老布希成功接棒。

紐約大學總統史學家納夫塔利表示，川普宣布再戰2024，將影響拜登決定是否連任：「美國是否需要他再度出馬阻止川普重返白宮？我認為答案是肯定的。除了俄國總統普亭以外，拜登最大的憂慮就是川普回歸，破壞美國民主體制」。