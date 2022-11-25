維州沃爾瑪超市兇手自白：我好像被撒旦引誘

維州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪超市22日發生槍擊案，槍案現場外有民眾獻花悼念。美聯社

維州 警方25日公布奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪 超市致命槍擊案兇手安德·賓(Andre Bing)，留在手機 裡的自白「死亡筆記」(death note)，他在文中為即將要做的事情道歉，稱自己「被撒旦引誘」，同時指責別人嘲笑他。

安德·賓的手機裡的筆記寫道，「對不起各位，我本沒有計畫(這樣做)，但事情就這樣發生了，我好像被魔鬼撒旦引誘了」；警方也公布了安德·賓的作案武器是一把9毫米手槍，安德·賓在作案當天早上合法購買武器，他此前沒有任何犯罪紀錄。

沃爾瑪超市致命槍擊案兇手安德·賓(Andre Bing)。美聯社

安德·賓在留下的筆記中聲稱自己曾被騷擾，認為自己手機被駭，因此陷入困境，「我唯一的願望就是能從頭開始，希望我父母能更多關注我在社交上的缺陷」。

警方表示安德·賓作案後自盡，當場死亡，他生前是該沃爾瑪超市的經理，多名同事稱安德·賓很難相處，甚至對員工有敵意；一名倖存的目擊者表示，安德·賓似乎是有目標的開槍，甚至對一些受害者補開槍，確認他們死亡。