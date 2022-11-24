影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)日前上傳視頻，畫面顯示在西雅圖國會山(Capitol Hill)社區一處殼牌石油公司(Shell)加油站，遭一名非洲裔婦女多次大喊：「去吃狗肉配飯。」

THIS IS ASIAN HATE: It's unclear when encounter in #Seattle's Capitol Hill happened, but vid was posted recently. Asian Americans continue to be subjected to this behavior. It's just NOT being reported. ANGRY woman pretty much lists every stereotype and insult. #StopAsianHate pic.twitter.com/gzppVEDFzG — Jonathan Choe Journalist (@choeshow) 2022年11月20日

影片畫面顯示，開著紅色迷你貨車、戴著眼鏡的非洲裔婦女多次大喊：「去吃狗肉配飯。」並多次以「母狗」稱呼拿手機拍攝的史蒂芬妮。非裔 婦女大罵髒話及種族歧視 用詞之際，同行孩子就在她身邊。

錄影畫面顯示，對於史蒂芬妮質問為何以種族歧視言論辱罵，非洲裔婦女回答：「這樣又不違法。」

史蒂芬妮除了拍下非裔婦人的面貌，也拍下婦人駕駛車輛的車牌號碼。

對於網友詢問整起事件的來龍去脈，史蒂芬妮回應表示，目睹這名非裔婦人在加油站附設商店裡，對一名年長亞裔 員工不禮貌，只因為亞裔員工沒有立即招呼，非裔婦人結帳時就把現金用力丟在櫃台上。

史蒂芬妮表示，由於上前質疑非洲裔婦人的言行，結果立即遭到種族歧視辱罵。

有網友詢問是否史蒂芬妮先對非裔婦人做出種族歧視發言，才會遭到反罵。史蒂芬妮回應，絕對沒有婦人口出不敬。她在後續視頻中說：「我應該不要管閒事，明哲保身就好，但我沒有選擇那麼做。我站出來講話，一點都不後悔。」

西雅圖地區亞裔記者強納生‧崔(Jonathan Choe)尋線查出非裔婦人姓名為拉多娜‧瑞奇(Ladonna Richie)，並前往瑞奇住處，希望聽取婦人說法。

強納生‧崔21日在推特發文且附上影片指出，多次讓瑞奇有機會説明立場，「但她只是叫我去吃狗肉配飯，然後朝我丟石頭」。

他表示，瑞奇對於傷害亞裔族群的種族歧視發言毫無悔意。

強納生‧崔在推特發文中寫道，前往事件發生地點的加油站查證時，加油站老闆李湯米(Tommy Lee，音譯)的說法驗證史蒂芬妮所言為真。

加拿大保守黨網路新聞雜誌(The Post Millennial)報導，李湯米表示，瑞奇聲稱史蒂芬妮曾罵她「黑鬼」的說詞，事實上根本不曾發生。

李湯米表示，非常感謝史蒂芬妮為亞裔店員挺身而出。

The Post Millennial報導，史蒂芬妮說並不打算向警方報案，雖然某些網友對她描述事件經過做出酸言酸語的批評，但她無怨無悔。