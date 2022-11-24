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有錢真的比較好睡 研究：收入高睡得好 窮人區睡不足

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導

睡眠不足是許多人遭遇的頭痛問題，根據聯邦疾病防治中心(CDC)建議，凡年滿18歲者，每天應至少要有七小時睡眠，事實上，全美各州缺乏足夠睡眠的情形十分普遍，其中科羅拉多州僅29％成年人表示睡眠不足，比率全美最低，西維吉尼亞州則有約43％的成年人睡不飽，名列全國最高比率居民欠缺睡眠的州。

伊利諾州約有33.5%的居民稱自己睡眠不足，深入分析發現，伊州睡得最好的地區，通常比較富裕，而低收入區的居民則相對睡眠時間較少。

CDC的數據指出，全美平均每晚睡眠時數未達七小時的州，以科羅拉多州的29％比率最低，而西維吉尼亞州則有將近43％的居民每晚沒有睡足七小時，名列全美第一。

芝加哥NBC第五頻道日前分析包括印第安納州西北部、威斯康辛州東南部的大芝加哥地區的睡眠情況時，發現部分地區的民眾，還比西維吉尼亞州的人更缺乏睡眠，其中芝加哥地區一些社區、城鎮的近半成年人，每晚都沒有睡到七小時。

CDC資料顯示，伊州、威州分別有33.5%、33％的成年人表示缺乏睡眠，印州情況又比較糟，比率為37.9%。

聯邦疾病防治中心表示，睡眠不足與糖尿病、心血管疾病、肥胖、抑鬱症有一定關係，NBC的研究顯示，從芝加哥各地的健康因素，也發現了類似模式。

該調查列出芝加哥地區睡眠問題比率最低的前十名地區，結果發現通通位於郊區。依序為：林肯夏爾(Lincolnshire，26.1%的居民稱睡眠不足)；橡樹溪(Oak Brook，27.1%)；森林湖(Lake Forest，27.3%)；第四名有三個城鎮的比率均為27.4%，包括海嵐公園(Highland Park)、音斯戴爾(Hisdale)、肯尼沃斯(Kenilworth)；葛蘭寇(Glencoe)與威內特卡(Winnetka)同列第七，比率均為27.9%；第九名為鹿田(Deerfield，28.2%)；威爾美(Wilmette)、恩赫斯特(Elmhurst)及西泉(Western Springs)並列第十，比率為28.3%。

這些城鎮的共同點，為家庭平均收入高、房價高，且居民以白人為主，而且這些地區的居民很高比率都有健康保險，且經常看醫生及接受定期檢查。

此情況同樣發生在芝加哥市，最少居民有睡眠不足問題的為芝城婦人區「黃金海岸」(Gold Coast，29.5%)、林肯公園區(29.9%)。而芝城南部的社區，則通常有最多人表示睡眠不足，其中最糟的是東英格伍德(East Englewood)與侯曼廣場(Homan Square)，這兩個地方的成人，自稱睡眠不夠的比率高達48.4%。

從分析中可以看到，名列芝市睡眠最差的前十個社區，大都是非裔與低收入聚居地。

西維吉尼亞州 芝加哥 低收入

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