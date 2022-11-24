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感恩節周日將有大雨 美東民眾出遊行程恐受影響

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感恩節周日將有大雨 美東民眾出遊行程恐受影響

記者顏伶如／即時報導
感恩節過後的未來幾天，美東地區天候不佳，民眾出遊行程可能受到影響。圖為新澤西在感恩節前一天的路況。(美聯社)
感恩節過後的未來幾天，美東地區天候不佳，民眾出遊行程可能受到影響。圖為新澤西在感恩節前一天的路況。(美聯社)

感恩節過後的未來幾天，美東地區天候不佳，民眾出遊行程可能受到影響。美國有線電視新聞網(CNN)24日報導，感恩節後的周日向來是一年當中交通最繁忙的重要日子之一，氣象預報顯示27日將有大雨，包括芝加哥、底特律、夏洛特(Charlotte)、紐約、費城華府在內幾個交通重鎮旅遊都可能出現延誤。

根據氣象預測，從26日晚間開始，從俄亥俄河谷到美國南部地區都將有大雨籠罩，雨勢將持續到27日，下雨地帶也將延伸到東海岸地區，從新英格蘭到佛羅里達州北部都將受到影響。

受到大雨影響，幾個交通重鎮包括芝加哥、底特律、夏洛特、紐約、費城、華府等地，民眾旅遊行可能出現延誤。

CNN氣象專家漢恩(Dave Hennen)表示，值得慶幸的是，周末期間雖然東半部幾乎都在下雨，氣溫仍可維持溫暖，只不過強風將伴隨大雨而來，27日民眾開車將有路面濕滑的狀況，東北部幾個主要機場恐怕面臨班機嚴重誤點。

美國國家氣象局(National Weather Service)氣象預報中心(Weather Prediction Center，WPC)指出，今年感恩節假期最值得注意的氣候狀況，就是低氣壓系統將衝擊南部平原區、下密西西比河谷(Lower Mississippi Valley)，帶來豪雨、降雪及雷暴雨。

CNN報導指出，由於美南地區約有70%面積正值乾旱，這波降雨將帶來紓解效果。根據氣象預測，這波降雨量累計約在1吋至2吋左右，德州東部到密西西比州部份地區降雨量可能較高。

美國西部感恩節假期期間雖然天候相對緩和，但氣象預報顯示加州南部可能將有聖塔安那焚風(Santa Ana Winds)出現，部份地區可能有每小時40哩甚至每小時60哩強風，在濕度相對較低的情況下，野火風險將提高。

遊行 費城 華府

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