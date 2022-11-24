我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

英國：鑑於國安考量 政府停用中國製監視攝影鏡頭

好傷...馬斯克入主26天 推特前100大廣告商已撤一半

編譯王巧文／綜合外電
Media Matters的報告指出，雀巢、可口可樂、家樂氏、百勝餐飲、美國運通、AT&T、香奈兒、花旗集團、貝萊德和Meta都是離開推特的重要廣告商之一。美聯社
Media Matters的報告指出，雀巢、可口可樂、家樂氏、百勝餐飲、美國運通、AT&T、香奈兒、花旗集團、貝萊德和Meta都是離開推特的重要廣告商之一。美聯社

美國媒體錯誤資訊監督組織Media Matters研究中心的報告顯示，自從世界首富馬斯克（Elon Musk）接管推特的26天來，推特前百大廣告商中的半數業者已停止在該平台投放廣告。

Business Insider報導，Media Matters的報告指出，雀巢（Nestle）、可口可樂、家樂氏、百勝餐飲（Yum! Brands）、美國運通、AT&T、香奈兒（Chanel）、花旗集團（Citigroup）、貝萊德（BlackRock）和Meta都在砍推特廣告的50家業者之列。

這50家撤出推特的大企業廣告主，自2020年以來為推特廣告營收貢獻將近20億美元。光是今年，這些公司就砸了7.5億美元在推特打廣告。

包括雪佛蘭、福特等車廠以及墨西哥捲餅連鎖速食店Chipotle在內，一些公司已公開宣布停止在推特下廣告。

Media Matters引述市場分析業者Pathmatics的數據，表示其他廣告商則是「安靜撤離」，已經暫停投放廣告「很長一段時間」。

該報告引述資料指出，「能直接聯繫客戶群、爭議和媒體代理商的警告」是這些廣告商出走的背後推力。大約在同一時間，馬斯克聲稱有激進團體「向廣告商施壓」，「試圖摧毀美國的言論自由」。

全球最大媒體代理商群邑媒體集團（Group M）將推特歸類為「高風險」環境，並警告其廣告客戶不要花錢在該平台做宣傳。

據Digiday網站報導，在推特安全誠信主管Yoel Roth辭職之後，廣告商的擔憂與日俱增；該職位負責協助減輕客戶對平台上錯誤訊息和仇恨言論的疑慮。

群邑媒體集團的警告，也引起人們對推特出現品牌冒充亂象的擔憂，因為馬斯克打算把推特的藍勾勾認證功能轉為訂閱服務，任何人只要月付8美元就能獲得藍勾勾。

推特 馬斯克 可口可樂

上一則

鄧利維 34年來首位連任阿拉斯加州長

延伸閱讀

大砍推特成本 馬斯克嚴審高管報銷帳單

大砍推特成本 馬斯克嚴審高管報銷帳單
全球首富馬斯克 身家今年縮水1000億美元

全球首富馬斯克 身家今年縮水1000億美元
馬斯克視訊尹錫悅 稱南韓列入特斯拉首選投資地

馬斯克視訊尹錫悅 稱南韓列入特斯拉首選投資地
馬斯克接掌推特是非多 名人也釀走出尋求備用平台

馬斯克接掌推特是非多 名人也釀走出尋求備用平台

熱門新聞

CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

2022-11-19 12:59
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

2022-11-19 13:32
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
BBC報導，推特已經告知公司職員，所有辦公大樓將暫時關閉，且立即生效。(路透)

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

2022-11-17 22:34
凱莉(21歲，左)與麥迪遜(21歲，右)。(取自Instagram)

愛達荷大學離奇命案 2女遇害前曾連環致電神祕男

2022-11-19 21:01
福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普好像已經失去昔日的魅力。(擷自Fox Business)

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

2022-11-17 09:04

超人氣

更多 >
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點
一洲焦點／華人參與大麻業 殺自己人、富士康抗議衝突

一洲焦點／華人參與大麻業 殺自己人、富士康抗議衝突