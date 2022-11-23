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Paxlovid口服藥治療長新冠 美展開臨床試驗

中央社／舊金山23日專電
美國史丹佛大學將進行臨床試驗，研究COVID-19口服藥Paxlovid（圖）能否降低長新冠風險。（路透）
美國史丹佛大學將進行臨床試驗，研究COVID-19口服藥Paxlovid（圖）能否降低長新冠風險。（路透）

之前有研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥Paxlovid能降低「長新冠」風險，但研究樣本大多為白人男性，且未經過同儕審查。美國政府已批准史丹佛大學進行臨床試驗，研究團隊希望明年夏天能公布結果。

舊金山紀事報」22日報導，史丹佛大學醫學院（Stanford Medicine）預計找200名有長新冠（long COVID）症狀的志願者參與這項臨床試驗，並透過電子裝置監控進度，進行4個半月的追蹤。

長新冠常見症狀為呼吸困難、肌肉疼痛、腦霧和疲倦。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）今年6月公布的數據，有1/5曾感染COVID-19的美國成年人會出現長新冠症狀。

舊金山紀事報報導，由於現階段還沒找到長新冠解方，許多人冒險嘗試一些尚未證實為有效的治療方式。

本月初，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）一項研究顯示，抗病毒口服藥Paxlovid能降低感染長新冠的風險。這項研究針對5萬6000多名曾染疫的退伍軍人進行分析；結果顯示，在感染後5天內服用Paxlovid的9000多人，發生長新冠的風險降低了25%。不過這項研究沒有經過同儕審查，也因為樣本大多是白人和男性而不夠完整。

另外，醫生通常會讓COVID-19患者拿5天的藥，不過有些人在療程結束後，又出現症狀反彈的現象。負責這次臨床試驗的史丹佛大學傳染病學家辛赫（Upinder Singh）說，有鑑於上述的情況，團隊選擇進行15天的療程。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准史丹佛大學這項計畫，這也是美國首次對Paxlovid能否用於治療長新冠進行臨床試驗。

此次研究為雙盲試驗，研究團隊不知道哪些人領到口服藥、哪些人領到安慰劑，目前已有美國民眾參與計畫。

家住矽谷山景市（Mountain View）的費布里斯（William Fimbres）已於21日開始接受療程，他說染疫後便失去味覺和嗅覺，太太有一天還忍不住提醒他雞肉燒焦了；但是他現在嘴巴裡竟然有金屬的味道，應該是吃到真的口服藥而非安慰劑。

辛赫說，團隊希望明年夏天能公布臨床試驗結果，並期盼這項試驗能同時找出長新冠發生原因，讓現今每5位患者中就有1人深受長新冠所苦的問題，得到解答。

舊金山 醫學 食品暨藥物管理局

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