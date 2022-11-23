我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩大餐何時吃？ 「這時段」最受歡迎

「眼睜睜看3同事被殺」 維州沃爾瑪槍案生還者曝驚悚瞬間

感恩大餐「這時段」吃最受歡迎 吃完能散步、晚些享甜點

記者胡玉立／即時報導
調查指享用感恩節大餐最受歡迎的時段是感恩節下午2時到4時左右。(美聯社)
調查指享用感恩節大餐最受歡迎的時段是感恩節下午2時到4時左右。(美聯社)

年度大團圓假期感恩節到來，到底什麼時間吃感恩節大餐，是家家戶戶年年都要面對的難題。「華盛頓郵報」做了一項非正式調查，結果從中午12時到晚上9時各時段都有人偏愛，但最受歡迎的時段是下午2時到4時左右。

紐海文大學(University of New Haven)註冊營養師兼運動科學項目主任史莫利吉(Michele Smallidge) 從營養學角度提醒大家，何時進食，要納入生理和行為考量因素；理想情況下，進食後應該至少等兩到三個小時再上床睡覺，吃了就躺下不利消化，飯後起身走動走動，有助燃燒剛攝入的卡路里；吃得越晚，越不可能辦到。

華郵美食記者克莉絲托(Becky Krystal)透過社群媒體就何時吃感恩節大餐進行的非正式民調，中午、下午2時到4時、5時到6時、及7時到9時，都有人支持。答覆者主要分成兩個陣營：一個主張讓主廚有足夠時間準備餐點，一個則是看怎麼吃、吃什麼來決定用餐時間。

中午時段這派認為，中午開吃感恩節大餐，不但會有足夠肚子吃甜點，吃剩的大餐或許夠大家吃第二餐。這麼早吃感恩節大餐，勢必要做好大量預先準備工作，甚至可能不烤火雞。但選擇這個時段，須設想第二餐的著落、剩菜重新加工和洗更多碗盤，考驗不小。

下午2時到4時這一派最多人選。雖然稱它午餐太晚、稱它晚餐又太早，但至少廚師有時間準備餐點。用餐者可以先享用一頓豐盛的早餐，再來準備迎接這頓大餐。用餐前後大家都有時間好好社交一下，吃完還可以在太陽下山前散個步，甚至小睡，晚些還可以享用甜點和品品小酒，有更多家庭團聚時光。

下午5時到6時這個時段讓主廚在廚房裡有更多餘裕，心理壓力較小，它更像是一頓晚餐，而不是長達一天的活動。

晚上用餐 或有傳統文化考量

晚上7時到9時這派是屬於夜貓子的，而且也必然會準備大量食物。它背後有可能有傳統文化的考量，像是為了與海外晚餐時間同步；這在墨西哥或其他拉丁裔家庭很常見。

無論選擇哪個時段，史莫利吉提醒大家，避免暴飲暴食，一天中更均勻地分配飲食，包括早餐、清淡的午餐，晚餐也不要太晚；最好晚餐後仍有時間可以活動。也就是說，怎麼吃可能比什麼時候吃更重要；感恩節大餐的最佳時間，很可能是在餐點和你都準備好的時候。

調查指享用感恩節大餐最受歡迎的時段是感恩節下午2時到4時左右。(美聯社)
調查指享用感恩節大餐最受歡迎的時段是感恩節下午2時到4時左右。(美聯社)

社群媒體 華郵 墨西哥

上一則

喬州高院推翻下級法院裁決 維持懷孕6周禁墮胎

下一則

疫後歡度感恩節也要顧健康 3事項要注意

延伸閱讀

火雞價格飆 「感恩節大餐縮水」 Z世代改吃披薩

火雞價格飆 「感恩節大餐縮水」 Z世代改吃披薩
感恩節大餐有變化 商家別出心裁 百味火雞大受歡迎

感恩節大餐有變化 商家別出心裁 百味火雞大受歡迎
舊金山「華商杯」青少年兒童書畫大賽 36人獲獎

舊金山「華商杯」青少年兒童書畫大賽 36人獲獎
通膨陰影未退 民眾面臨昂貴感恩節假期

通膨陰影未退 民眾面臨昂貴感恩節假期

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

2022-11-19 12:59
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

2022-11-19 13:32
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普好像已經失去昔日的魅力。(擷自Fox Business)

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

2022-11-17 09:04
BBC報導，推特已經告知公司職員，所有辦公大樓將暫時關閉，且立即生效。(路透)

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

2022-11-17 22:34

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元

大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
吳奇隆離婚淨身出戶、不出惡言 網讚娛樂圈典範

吳奇隆離婚淨身出戶、不出惡言 網讚娛樂圈典範