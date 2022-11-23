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微軟690億收購動視暴雪案恐遭封殺 傳FTC擬提反壟斷訴訟

編譯葉亭均／綜合外電
微軟以690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）一案可能面臨反托辣斯訴訟阻撓。（路透）
微軟以690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）一案可能面臨反托辣斯訴訟阻撓。（路透）

美國新聞媒體Politico引述三位知情人士報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）可能會提出反托辣斯訴訟，封殺微軟以690億美元收購重量級遊戲業者動視暴雪（Activision Blizzard）一案。

若果真發動上訴訴訟，將是FTC在現任主席麗娜汗（Lina Khan）帶領下，約束全球最大科技公司權力所採取的最大行動。這也將成為微軟的一大污點，因為微軟在20多年前在全球面臨苦痛的反托辣斯監管戰役後，一直將自身定位為科技業反托辣斯議題的白衣騎士。

報導引述其中兩位知情人士的說法指出，對微軟這樁收購案的訴訟挑戰不一定會發生，而FTC的四名委員尚未投票排除發動訴訟或與兩家公司的律師面談。然而，檢視該交易案的FTC人員對於兩家公司的說法持懷疑態度。

消息傳出後，動視暴雪股價在23日盤後重挫近5%至每股72.88美元，逆轉收盤時近1%的漲勢。微軟股價變動不大，盤後小漲0.23%。

知情人士表示，FTC的相關調查仍在進行中，但多數繁重的工作已完成，包括取得微軟執行長納德拉與動視暴雪執行長科蒂克（Bobby Kotick）的書面證詞。如果FTC確實要推動對動視暴雪收購案的反托辣斯訴訟，最快下個月就會發動。

微軟在1月宣布將收購知名遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）、「糖果傳奇」（Candy Crush）的遊戲開發商動視暴雪，締造遊戲產業史上最大收購案。

FTC的主要疑慮是，收購動視暴雪是否會讓微軟在電玩市場獲得不公平的擴張。目前在微軟的遊戲機Xbox是電玩市場排名第三，第一大則是Sony互動娛樂與其主機產品PlayStation。

然而，Sony已成為微軟這項交易的主要對手。該公司向FTC和其他國家的監管機構表示，如果微軟讓Call of Duty等熱門遊戲獨家提供給自家平台，那麼對Sony而言將非常不利。

動視暴雪發言人表示：「我們承諾持續與世界各地的監管機構合作，以利交易進行，但如果有必要，將不遲疑地努力捍衛。」他說，任何關於這樁交易可能導致反競爭影響的說法是「完全荒誕的」。

FTC和微軟並未立即回覆路透的置評請求。

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