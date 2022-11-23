全美最危險公路 95號公路去年每100哩15死

根據一份2020年的車禍報告指出，I-20名列全美最危險公路第二位。(NHTSA臉書)

根據國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)新發布的一份關於2020年的車禍 報告，貫穿美東岸沿海地區的95號州際公路排名全美最危險公路的首位，每100哩路程中即有14.9人因車禍死亡。路經亞城都會區的I-20州際公路則是全美第二危險的公路，每100哩路程中即有13.5人死亡。

穿越亞城的I-75號州際公路則是全美第四危險的公路，每100哩路程中即有13.3人因車禍死亡。

報告中指出，2020年是全美車禍事故死亡率自2007年以來的最高水平—平均每行駛1億哩就會造成1.37人死亡。

從2019年到2020年，全美因車禍的死亡人數估計增加了7.2%。其中，懷俄明州、新墨西哥州和南卡羅來納州，每10萬人中所發生的車禍次數最多。

佛羅里達州的希爾斯伯勒郡(Hillsborough)，也是坦帕(Tampa)的所在地，是全美車禍死亡率最高的郡，平均每10萬人中就有15人因此死亡。

報告中指出，增加行車風險的因素包括了車速、安全帶以及酒精/藥物的使用。

●車速：一般說來，車速愈快，發生車禍就愈危險，而且更可能致命。該組織的數據指出，與2019年相比，全美2020年無論是在城市和農村，平均車速都出現了增加。另一份報告更顯示，2020年全美某些大都市的平均車速增加了22%。

●安全帶：安全帶是車輛中最重要的安全配備。繫上安全帶的人，在車禍中從車輛被彈出的可能性比未繫上者要小得多。

從2019年9月10日到2020年3月16日，即在疫情 爆發之前，不知道安全帶如何使用的駕駛比率為14%。從2020年3月17日到7月18日，該比率增加到19%，然後從2020年7月19日到9月30日增加到24%。該報告因此推斷，在2020年絕大部分時間裡，全美安全帶的使用率大幅下降。

●酒精及藥物使用：報告中指出，在疫情爆發期間的幾個月中，酒駕司機的比率有所增加。駕車時受大麻 、鴉片類藥物和酒精影響者的比率也有所增加。

根據五個地方：北卡夏樂、佛州傑克森維爾及邁阿密、馬里蘭州巴爾的摩和麻州伍斯特(Worcester)的研究指出，近三分之一的致命車禍中，其駕駛體內含有酒精，26%含有大麻，13%則含有鴉片類藥物。