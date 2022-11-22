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曾彈劾川普 加州共和黨籍瓦拉道連任眾議員

編譯徐薏茹／綜合22日電
加州共和黨籍國會眾議員瓦拉道21日勝選，成功連任，他是2021年同意彈劾川普的十名共和黨眾議員，惟二保住國會席位者之一。(美聯社)
加州共和黨籍國會眾議員瓦拉道21日勝選，成功連任，他是2021年同意彈劾川普的十名共和黨眾議員，惟二保住國會席位者之一。(美聯社)

加州共和黨籍國會眾議員瓦拉道(David Valadao)21日勝選，成功連任，他是2021年贊同以「煽動叛亂」理由彈劾前總統川普的十名共和黨眾議員之一；當時倒戈投下同意票的這十人在本次期中選舉中，包括瓦拉道在內只有兩人保住國會席位。

美聯社21日晚預測，瓦拉道在本次對決擊敗民主黨州議員薩拉斯(Rudy Salas)，在從弗雷斯諾(Fresno)到貝克斯菲爾德(Bakersfield)的搖擺選區保住位置，選票已統計98%，瓦拉道和薩拉斯的得票率分別為51.7%對48.3%。

投票支持彈劾川普的十名共和黨議員中，其中包括懷俄明州眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在內的四人在共和黨內初選輸給川普背書的競爭對手，另有四人決定退休。

另一名贏得連任的是華盛頓州聯邦眾議員紐豪斯(Dan Newhouse)，8月率先贏得共和黨內初選，接著輕鬆贏得期中選舉，打敗民主黨對手懷特(Doug White)。

參院方面，阿拉斯加州聯邦參議員候選人莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)是七名倒戈支持彈劾川普的共和黨參議員中，唯一有望連任的候選人。穆考斯基選舉結果尚未出爐，但根據目前計票她有望勝選。

瓦拉道和紐豪斯的勝利讓共和黨在今年期中選舉的局勢更加複雜，在共和黨初選中，川普的支持經常可以提升他偏好候選人的聲勢，然而這些候選人在期中選舉的表現卻不盡理想，幾位民主黨候選人在眾院、參院與州長的激烈競選中贏過川普背書的候選人。

密西根州聯邦眾議員邁爾(Peter Meijer)及華盛頓州聯邦眾議員潔米‧布特勒(Jaime Herrera Beutler)都曾投票支持彈劾川普，兩人皆於黨內初選敗給川普陣線的候選人，而這些川普力挺的候選人均在期中選舉輸給民主黨對手。

川普 共和黨 眾議員

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