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澤西市房租漲40% 租戶抗爭見效：不超過4%

編譯孫梁／即時報導
新州和澤西市的租戶保護政策在全國最強有力，尤其是較舊的樓房，在數十年的租金管制豁免政策到期後，即使豪華公寓的租金也有漲幅限制。圖為澤西市水濱步道旁矗立多棟大樓。(Getty Images)
新州和澤西市的租戶保護政策在全國最強有力，尤其是較舊的樓房，在數十年的租金管制豁免政策到期後，即使豪華公寓的租金也有漲幅限制。圖為澤西市水濱步道旁矗立多棟大樓。(Getty Images)

新澤西州澤西市的租戶黛娜·波洛加(Dina Bologa)說，她7月續租時得知自己兩臥公寓的月租上漲40%，每月竟超過6000元後十分震驚。她考慮過搬家，也想過與房東討價還價，後來其他也面臨房租上漲的鄰居組織起來，聯名向澤西市遞交請願書，認為他們的19層濱水公寓大樓應受到租金管制。

在得到澤西市租金管制部門的同意後，公寓的房東獲准可提高租金，但每年的漲幅不能超過4%。該公寓的房東「公平住宅」公司(Equity Residential)發言人表示，他們與租戶商談租約時，是使用租金定價軟件和進行市場比較，公司現在打算根據澤西市府的裁定， 遵守租金管制的規定。

為了控制租金飆漲，美國各地城鎮考慮實行租金管制，但在長期實行租戶保護的社區，許多居民卻不知道有租金保護政策，或是感到這項政策很難落實。澤西市一個非營利組織表示，租戶沒有方法要求房東落實租金管制政策，也擔憂如果抗爭房東，可能被趕走。

澤西市長佛洛普(Steven Fulop)表示，市府準備投入時間和資金落實租戶保護政策，和擴大可負擔住房。

澤西市與曼哈頓下城隔河相望，但租金漲幅為全國最快，10月的平均租金為每月2850元，比2012年上漲28%，濱水公寓的租金是每月3800元。自2020年以來，澤西市的房租漲幅是曼哈頓的兩倍。

澤西市出租的公寓長期以來都是比紐約市有更大幅折扣，看到租金上漲後，部分租戶開始研究澤西市的租金政策，結果發現新州和澤西市的租戶保護政策在全國最強有力，尤其是較舊的樓房，在數十年的租金管制豁免政策到期後，即使豪華公寓的租金也有漲幅限制。

澤西市數十年前的住宅法規定，擁有五個單元以上的公寓樓均應受到租金管制。1987年一項鼓勵開發新住宅的州法規定，新建公寓樓的業主可在一定期限內申請租金管制豁免，豁免期最長30年。

波洛加住的公寓可看到曼哈頓天際線和哈德遜河景，大樓有500多租戶，為1990年代初建造。如今租金管制豁免剛失效，2022年8月24日開始實行租金管制。

租金 房東 曼哈頓

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