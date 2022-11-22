我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英超再拋震撼彈…官宣C羅離隊後 曼聯擬賣球隊

道指反彈近400點 史指重登4000點

德州送來無證客 費城維權組織：將得到熱烈歡迎

編譯孫梁／綜合21日電
一輛載有46名無證移民的巴士21日從德州抵達費城，這是六天內從德州駛來的第二輛移民大巴。(kens5電視台截圖)
一輛載有46名無證移民的巴士21日從德州抵達費城，這是六天內從德州駛來的第二輛移民大巴。(kens5電視台截圖)

一輛載有46名無證移民的巴士21日從德州抵達費城，這是六天內從德州駛來的第二輛移民大巴。在寒冷的氣溫中，大巴停在費城30街車站的外面，20多個移民組織的領袖、市府官員和義工迎接和問候移民，並立即送上保溫的毛毯，給一個幼兒穿上一件羽絨服。

大巴上午9時45分駛抵費城後不久，德州州長艾伯特(Greg Abbott)發推文說，德州已將1萬3500多名移民送到庇護城市，包括華盛頓的8400人、紐約市3800人、芝加哥1200人、以及到21日為止送往費城近百人。

費城移民維權組織預計，很快將有更多的移民大巴到來，他們將得到熱烈的歡迎。21日來的移民多為男性，所有人都是越境進入德州，也都獲准至少目前可留在美國，他們分別來自尼加拉瓜、古巴、厄瓜多爾、秘魯、巴拿馬和多明尼加共和國。

其中29人迅速登上一輛在場等候的巴士，要將他們送到費城北部的歡迎中心，在那裡給他們提供飲食、醫療檢查、法律服務和臨時住所。

一對來自厄瓜多爾的夫婦表示，他們在奔赴美國的途中經歷了兩個月的痛苦旅程，部分人死在路上。兩人和三歲女兒將到康州與家人團聚，要等康州的親人來接他們。當義工給女孩穿上外衣時，父親為費城展現的善意而感動，他用西班牙語說：「他們的歡迎讓我們感到賓至如歸。」

第二輛移民大巴與第一輛一樣，都是從德州的德爾河鎮(Del Rio)出發，這是位於聖安東尼奧以西150哩處的一個邊界小鎮。第一輛大巴16日抵達費城，艾伯特州長說，將移民送到庇護城市，是德州邊界社區的迫切需求，費城是目標城市之一。

費城市長肯尼(Jim Kenney)批評艾伯特利用移民議題達到他的政治目的，肯尼說：「我們上周迎接和幫助了一批移民，我們將繼續這樣做。他們要在美國尋求更光明和更有希望的生活，我們有責任和道義幫助他們。」

移民領袖和市府官員表示，他們準備迎接更多移民大巴，但不知何時抵達和來多少人，不過費城的「新庇護運動」組織表示：「我們準備好了。」

移民 費城 德州

上一則

新州22歲父謀殺4月個大女兒 扔到地板呼吸停止

下一則

澤西市房租漲40% 租戶抗爭見效：不超過4%

熱門新聞

億萬富豪貝佐斯預測美國經濟到2023年可能會收縮，呼籲民眾延遲購買汽車、電視等大宗商品，為經濟衰退做準備。(美聯社)

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

2022-11-16 21:25
CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

2022-11-19 12:59
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

2022-11-19 13:32
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06
福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普好像已經失去昔日的魅力。(擷自Fox Business)

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

2022-11-17 09:04
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07

超人氣

更多 >
密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險
臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」