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馬斯克接掌推特是非多 名人也釀走出尋求備用平台

中央社巴黎22日綜合外電報導
在全球首富馬斯克接掌推特（Twitter）後，不僅爆發推特員工出走潮，許多名人也已關閉帳號、停止推文或尋求備用平台。美聯社
在全球首富馬斯克接掌推特（Twitter）後，不僅爆發推特員工出走潮，許多名人也已關閉帳號、停止推文或尋求備用平台。美聯社

在全球首富馬斯克接掌推特（Twitter）後，不僅爆發推特員工出走潮，許多名人也已關閉帳號、停止推文或尋求備用平台，最近常見推文大致是「為避免就這樣結束，請至…找我」。

法新社報導，對一些推特名人，特別是在政治和加密金融領域工作的人來說，在新老闆馬斯克（Elon Musk）反覆無常的管理下，這個平台可能有朝一日滅亡是個嚴重問題。

美國政治新星、民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）上週推文告訴其1340萬粉絲：「作為一項備用計畫，請在Instagram @AOC關注我，那裡真的是我。」

不少名人早已對推特上充斥的仇恨謾罵心生警惕，席琳娜（Selena Gomez）、酷娃恰莉（Charlie XCX）和尚恩曼德斯（Shawn Mendes）等流行樂偶像停止發推文已有很長一段時間。

但馬斯克焦土策略管理方式以及讓前總統川普重返平台，不僅讓推特產生毒害，也讓它變得不怎麼酷。美國名模吉吉哈迪德（Gigi Hadid）、精品名牌巴黎世家（Balenciaga）等時尚達人，以及搖滾明星傑克懷特（Jack White）已成為馬斯克入主推特以來最先關閉帳號的一批用戶。

服務頂級名人和品牌的公關公司Honest London聯合創辦人畢欽（Lauren Beeching）表示：「我們確實預見推特在未來一個月左右成為名人的忌諱，成為一個類似（川普媒體與科技集團推出的社群媒體平台）Truth Social那樣的環境，名人參與其中，立場會有爭議。」

畢欽說，她的公司利用一位（未具名）公眾人物的推特帳號試水溫，立刻遭到粉絲強烈反彈，批評他們仍在該平台上。

她說：「當然，他們在推特上說這種話，因此有點虛偽。但我個人確實預期會出現大量出走潮。推特一直被認為有毒，但現在也有了爭議。」

另外，馬斯克接管推特後，該公司數千名員工被解雇，不少鬧人才荒的科技公司紛紛對這些人招手稱：「不喜歡馬斯克？來為我們工作！」

馬斯克幾經波折收購推特後，除解雇公司高層主管，還大幅裁員，在幾乎沒有任何警告的情況下，大約一半員工，約3700人，被炒魷魚。據報導，此外還有數百人辭職。

有些公司透過對馬斯克表達不屑，來吸引有經驗的人才。美國軟體公司Hubspot是其中之一，該公司人資長柏克（Katie Burke）抨擊馬斯克將一群批評他的人解雇。

柏克在其領英（LinkedIn）帳號發文稱：「身為領導者，被批評是你工作的一部分。偉大的領導者了解辯論和歧見會讓你變得更好，這也是過程的一部分。如果諸位想要一個可以與人表達不同意見的地方（當然是以友好、明確的方式），HubSpot正在徵人。」

截至昨晚，柏克的發文已在領英得到超過3萬5000個正面回應。

推特 馬斯克 川普

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