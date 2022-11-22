紐時分析：馬斯克整頓推特之際還有多少時間管特斯拉？

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。美聯社

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)入主社群媒體推特(Twitter)之後，立即推出多項引發爭議的改革措施，引發內部員工反彈及外界疑慮。紐約時報報導分析，馬斯克忙於推特的同時，還有多少剩餘時間可以管理他一手創立電動車公司特斯拉 (Tesla)，讓企業管理專家頗為憂心。

報導指出，就在馬斯克把注意焦點放在推特的同一時間，特斯拉正面臨各種挑戰，股價則走下坡。某些企業管理專家指出，特斯拉董事會應該確保公司領導人要做到心無旁騖。哥倫比亞商學院(Columbia Business School)管理學教授柯列培爾(William Klepper)指出，特斯拉董事會如果未能有效解決企業領導人沒有專心領導公司的問題，董事會成員便違背了信託任務職責。

紐約時報分析，長久以來，特斯拉董事會經常被股東團體批評無法獨立於馬斯克的影響之下。之前特斯拉股票 一路走高期間，電動車市場幾乎全面由特斯拉稱霸，股東團體的批評並未獲得太多注意，但如今特斯拉在市場上面臨競爭越來越激烈，尤其是來自中國的競爭，供應鏈問題迄今尚未完全排除，與駕駛輔助系統(driver-assistance systems)安全問題也受到外界加強檢視。

與一年前相比，特斯拉股價下跌近60%。馬斯克上個月併購推特時，史坦普500(S&P 500)股價指數上漲4.5%，但特斯拉股票卻下跌25%。為了籌措收購推特的資金，馬斯克從去年到今年之間，大約賣出價值300億元的特斯拉持股。

股票投資顧問機構Glass Lewis美國研究部資深主任卡斯特洛(Brianna Castro)指出，一個好的董事會應該盡一切所能，確保執行長專心治理公司才是。

卡斯特洛說，在與特斯拉類似的情況底下，好的董事會應該對公司股票在市場欣欣向榮之際竟然下跌感到憂慮，並且盡全力解決公司出現的任何問題。

報導指出，某些企業管理專家指出，許多特斯拉董事會成員與馬斯克私交甚篤，導致決策判斷受到個人情誼影響。舉例來說，馬斯克的弟弟、南非企業家金柏‧馬斯克(Kimbal Musk)就是特斯拉董事會成員之一。媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)的兒子、與馬斯克擁有多年交情的詹姆斯‧梅鐸(James Murdoch)，也是特斯拉董事會成員。

另一個因素則是，特斯拉董事會成員收到的分紅幾乎全都是股票，條件較其他大型企業優渥甚多，過去幾年來某些董事會成員早就累積可觀財富。