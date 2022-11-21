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密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險

記者顏伶如／即時報導
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學(University of Missouri)最新研究指出，服用市面上頗為熱門抗衰老維他命「煙酰胺核糖」(nicotinamide riboside，NR)，反而可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤(brain metastasis)的風險。

「煙酰胺核糖」是維生素B3的衍生物；市面上的「煙酰胺核糖」營養補充劑經常以「抗老化」為宣傳重點，宣稱能夠促進新陳代謝、有益腦部健康，強化心血管系統等

美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)曾經根據先前研究指出，「煙酰胺核糖」可以用來調節衰老過程，似乎可以發揮延年益壽效果。不過，報告結論當中並未說明服用過程以及使用「煙酰胺核糖」整體效果為何。

然而，密蘇里大學邀集世界各國科學家、化學家組成研究團隊，研究結果卻發現使用高劑量「煙酰胺核糖」可能提高得到癌症的風險。

密蘇里大學公布研究結果指出， 「煙酰胺核糖」不但可能導致服用者增加罹患三陰性乳癌(triple-negative breast cancer，又稱三陰性乳腺癌)的機率，還可能導致癌症轉移或擴散到腦部。

研究報告主筆人之一、密蘇里大學化學系副教授岡恩(Elena Goun)指出，當癌症蔓延到腦部時，病患便有生命危險，因為已經無藥可救。

岡恩指出，有些民眾服用維他命與營養補充劑是因為主觀認定這些產品對於健康只有正面效果，可是這些產品在人體內究竟如何作用，一般人的了解卻相當有限。

岡恩表示，由於民眾對維他命的服用認知有限，研究人員因此萌生研究動機，希望探究維他命、營養補充劑在人體內如何作用的的幾個基本問題。

研究人員利用超靈敏生物發光影像(ultrasensitive bioluminescent imaging)技術，即時觀察「煙酰胺核糖」指數如何影響癌細胞成長。

岡恩指出，研究結果讓人看出，有著不同健康狀況的民眾使用營養補充劑之前，應該要仔細審視可能出現的副作用。

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