紐約大都會職棒老闆 推動威利點足球場賭場建案

全市首個職業足球場選定皇后區威利點，概念圖出爐。(取自市經濟發展局官網)

紐約市皇后區 威利點(Willets Point)即將建造全市首座職業足球 場的消息，被「饞涎」該地許久、欲興建賭場的紐約大都會棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)視作「初步勝利」；政府內部人士透露，繼為此次民主黨州選舉捐款近25萬元之後，柯恩近期更加速走動政府關係，以求拿下州府三個賭場許可證之一。

市長亞當斯(Eric Adams)16日宣布，威利點將建造全市首座職業足球場，由市府出地、紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)出資7.8億元，打造可容納2萬5000個座位的足球場館，預計將在2027年竣工。

足球場的引入將威利點打造成結合花旗球場、美國網球中心(The USTA Billie Jean King National Tennis Center)的新一代體育娛樂場所，而早就瞄準該地希望建造一座賭場的柯恩，也被足球場批准的消息「注入強心劑」，認為皇后區賭場之夢近在眼前。

「柯恩和其團隊將足球場的引入視作賭場的一大賣點。」市政內部人員表示，「他們認為政府允許建造足球場，其實就是在為賭場掃清障礙。」在柯恩眼中，任何能向政府證明威利點足夠吸引人流的因素，最終都會助自己的賭場誕生「一臂之力」。

賭場興建與否由州府決定，為此，另一位政府內部人員透露，柯恩近期加速遊說民代的步伐，「他花了很多錢、花費很多時間，走關係以認識更多的政府要員，以便之後就賭場議題正式開口時，能夠得到關鍵人物的幫助。」

據悉，柯恩的妻子在剛過去的州選中，為州長霍楚(Kathy Hochul)捐款6萬9700元（法律規定的最高限額），也為前不久因賄賂「下台」的前副州長本傑明(Brian Benjamin)捐款2萬2600元。

與此同時，柯恩夫婦還向州民主黨競選委員會(NYS Democratic Party Campaign Committee)捐款12萬5000元，向州民主議會委員會(NYS Democratic Assembly Committee)捐款2萬5000元。