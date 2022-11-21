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前員工爆料：Beyond Meat人造肉 賓州廠環境髒亂

編譯洪啟原／綜合外電
Beyond Meat遭前員工爆料賓州廠環境髒亂。(美聯社)
Beyond Meat遭前員工爆料賓州廠環境髒亂。(美聯社)

植物食品近年來在全球大行其道，帶動Beyond Meat、Impossible Foods等人造肉業者風生水起，但有Beyond Meat前員工爆料，該公司在賓州一座重要工廠的環境明顯非常糟糕，不只產品多次驗出有害人體健康的李斯特菌 （Listeria），還伴隨其他食安議題，使這座工廠的問題更加複雜。Beyond Meat原本期盼這座工廠在未來扮演要角。

彭博資訊報導，根據這位匿名前員工提供的賓州廠照片和內部文件，光是去年下半年和2022上半年期間，賓州廠製造的產品至少有11次驗出李斯特菌陽性反應。Beyond Meat兩位不願具名的前員工證實，該廠房製造的產品的確有驗出李斯特菌。儘管李斯特菌在食品工廠很常見，但食品中驗出這種細菌非同小可。

根據Beyond Meat前員工1月到4月在這座工廠拍的照片，工廠內部似乎有不明物體灑落在地、設備使用不當，及牆壁和食品容器長黴菌。另據電子表格、照片及工廠內部準備的報告，該工廠製造的食品發現含有繩子、金屬、木材及塑膠等異物，最近一次發現此事是在去年12月。

Beyond Meat發言人表示，賓州農業部（PA Dept. of Agriculture）在今年3月和9月展開調查，並未發現違規情況，強調自家食安超過產業和監管標準。Beyond Meat對內部文件或賓州廠環境的具體情況不予置評，例如賓州廠明顯存在黴菌，並對違反安全規定隻字不提。

食安律師Bill Marler看過賓州廠的內部照片後表示：「發霉需要一段時間，這顯示工廠環境並未保持清潔，如果環境整潔是1分，髒亂是10分，我給8分。」

賓州 農業部

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