國會記者：川普重返推特等於馬斯克送禮給民主黨

時事評論員、華盛頓郵報前任國會記者瑞秋‧貝德(Rachael Bade)說，很多人都認為以前總統川普喜歡受到矚目的個性，一定會重返推特(Twitter)，而川普回到推特則等於是推特新老闆、科技富豪馬斯克(Elon Musk)送給民主黨的「禮物」。美聯社

時事評論員、華盛頓郵報前任國會記者瑞秋‧貝德(Rachael Bade)20日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)訪問時說，很多人都認為以前總統川普 喜歡受到矚目的個性，一定會重返推特 (Twitter)，而川普回到推特則等於是推特新老闆、科技富豪馬斯克 (Elon Musk)送給民主黨的「禮物」。

貝德說，對民主黨陣營來說，川普的推特發文正好是對選民宣傳的素材，呼籲選民看清共和黨如今的模樣。她指出：「大家都是成年人了，真實狀況就是如此。」

對於川普的推特帳號是否應該恢復，馬斯克日前開放投票，吸引1500多萬名網友參與。馬斯克19日晚間宣布，51.8%網友贊成讓川普重回推特，42.8%網友反對，根據投票結果恢復川普帳號。

民主黨籍加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)20日接受美國廣播公司訪問時說，從川普推特帳號恢復一事可以看出，馬斯克領導下的推特領導階層有多混亂，還引發資安疑慮。他說，馬斯克入主推特之後，負責民眾個資保護的資安部門員工，現正在大量逃離推特。

截至20日為止，川普都未使用已經恢復的推特帳號。新聞周刊(Newsweek)報導，川普帳號復活最初24小時，增加了8600多萬名追蹤粉絲，相較之下，川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)的追蹤粉絲只有460萬人。川普20日下午在「真實社群」貼文表示，美國選舉遭人動手腳，邊境大開彷彿可以買通。

2021年1月6日國會暴動事件後，川普因鼓吹支持者前往國會而遭推特停權。

眾院國會暴動調查委員會成員、共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)20日接受美國有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)專訪時說，對於川普是否應該獲得允許回到推特，輿論有各種立場的討論，但馬斯克卻以開放投票的方式決定結果，「其中許多參加投票的可能都是機器人帳號(bots)，並不是真人。

金辛格說，川普推特帳號是否應該恢復的決定，是否純粹透過網友投票就可決定，值得商榷，因為川普在國會暴動事件發生之前以及事件當天「都在到處放火」。