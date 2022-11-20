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感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

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感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

編譯徐薏茹／綜合20日電
美國多地迎來降雪，影響感恩節假期前出行。圖為紐約水牛城一名居民18日在清除車上的積雪。(美聯社)
美國多地迎來降雪，影響感恩節假期前出行。圖為紐約水牛城一名居民18日在清除車上的積雪。(美聯社)

數百萬國人準備在感恩節假期出行，然而許多人將面臨降雨、下雪、大風與低溫等糟糕的天氣條件；此外，航班縮減問題仍不見緩解，感恩節前全美將近60個中小型機場航班已減半。

本周國內七成以上的人口將面臨達到冰點或以下的氣溫。

由於接下來幾天的溫度幾乎不會超過華氏40度，大量的積雪仍會繼續留在地面。降雪後的低溫同樣危險，氣象專家表示，在這樣的天氣條件下駕駛並不安全。

西北部太平洋岸與南方州再度降雨，本周將有一系列風暴席捲西北部太平洋岸各州，海岸及谷地都會降雨，為奧林匹克山脈(Olympic)及喀斯喀特山脈(Cascade)帶來降雪。

根據國家氣象局報告，一道微弱的天氣系統將在通過該地區，接著22日將有更強的天氣系統。

隨著鋒面系統供通過，22日至23日北洛磯山脈可能出現降水。預計的降雨量不大，但南方地區本周將出現稍高的降雨量。

墨西哥灣一低壓系統20日為德州帶來降雨，21日將往路易斯安那州前進，22日往阿拉巴馬、喬治亞州推進。

佛州、奧蘭多、邁阿密、基韋斯特島(Key West)20日至23日都可能降雨，個別地區可能會出現暴洪。

本次假期周最需要擔憂的天氣問題預計於24日從美國中部地區開始顯現，WPC周末指出：「幾個低壓系統，包括一潛在的東北風暴(Nor'easter)可能在下周稍晚在美國東部地區造成降水。」可能會在26日在密西西比河東岸的許多大城市帶來雨雪和糟糕的出門條件。

今夏航班削減的狀況仍無緩解的跡象，大批旅客可能必須負擔更高的機票價格，飛機及機場將更擁擠。

根據「區域航空協會」(RAA)的消息，全美59個小型與區域型機場的航班已經削減至疫情前水平的一半，大多受到機長人力不足，以及高漲的燃料成本影響。

根據RAA數據，截至上個月，在430個提供定期航班的機場中，有112個機場已經減少至少三分之一的航班。

紐約迎來大量降雪，19日一名路人走在能見度低的街道上。(美聯社)
紐約迎來大量降雪，19日一名路人走在能見度低的街道上。(美聯社)

機場 風暴 低溫

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