科州夜店槍響 他衝進廁所關燈蹲地逃過一劫

科羅拉多泉夜店槍案發生後，LGBTQ社區及附近居民悲傷不已。(美聯社)

科羅拉多同志 夜店19日深夜發生槍擊 案，造成五人死亡、25人受傷的慘劇，生還者躲進廁所逃過一劫，驚恐回顧逃命過程。

34歲的瑟爾曼(Joshua Thurman)當時與朋友在科羅拉多泉(Colorado Springs)的Q夜店(Club Q)提早慶生，孰料遇上劫難。

他20日上午返回Q夜店外的停車場取車時接受記者訪問表示，他聽到第一輪的四、五聲槍聲時，以為是音樂遂繼續在舞池熱舞。他說：「我以為那是音效，因為沒有人尖叫，也沒有人呼救。」

然而，當瑟爾曼聽到更多聲槍響且看到子彈擊發的閃光時，「我瞬間明白發生什麼事，立刻衝進夜店尾端的一個廁所」。

他說：「有一名顧客跟著我，我們在廁所裡遇見變裝表演者盧鉉諾(Del Lusional)，我馬上鎖門，要大家蹲在地板上並關燈。」

慶生變調 「我失去了朋友」

瑟爾曼表示，他們三人躲在廁所期間，外頭槍響大作，還聽見疑似有人試圖阻止槍手的扭打聲響，接著警方到場逮捕兇手，以及警察 呼喚同僚檢查重傷者傷勢的聲音。

他啜泣著回想歷劫重生的過程說道：「當我們走出廁所，看到許多屍體，遍地玻璃碎片和血，我失去了朋友！」

在夜店慶生的瑟爾曼(背對鏡頭者)及時躲進廁所，逃過一劫。(美聯社)

瑟爾曼曾是Q夜店的戈戈舞舞者(go-go dancer)，多年來與此次罹難的調酒師成為好友。

他聲淚俱下的說：「我想到的每件事，我的人生、朋友、親人和我所愛的每個人。」

瑟爾曼的住處就在事發的Q夜店附近，他形容該夜店是「安全的地方」，那是「我們熱愛、和平且能做自己的地方」。

18歲的變裝表演者帕提諾(Angelo Patino)在槍案發生約前半小時離開現場，他形容Q夜店是他能自在展現自我之處，且同溫層的大家「都會替你感到開心」。

帕提諾20日看到媒體報導得知，他熟識的一個人死於槍擊案。他說：「我總是在那裡受到保護，但在朋友有需要的時候，我卻無法保護他們，令我痛心。」