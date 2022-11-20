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長輩吃虧…不會用電子折價券 買火雞多花15元

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長輩吃虧…不會用電子折價券 買火雞多花15元

編譯柯立偉／即時報導
多個消費者權益保護組織聯合報告指出，若不會使用店家透過智慧型手機的電子折價券，購物時往往得付出更高的金額。例如購買火雞，平均一隻就得多花15元。(路透)
多個消費者權益保護組織聯合報告指出，若不會使用店家透過智慧型手機的電子折價券，購物時往往得付出更高的金額。例如購買火雞，平均一隻就得多花15元。(路透)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，許多消費者權益保護組織17日聯袂發出報告，指一些較為年長的消費者由於不諳當代科技產品的操作，因而被排除於商店透過電子折價券的促銷活動之外。感恩節將近，若是不會用智慧型手機的年長消費者親自到商店裡消費，買一隻火雞平均得多花15元。

由「消費者報告」(Consumer Reports)、「消費者行動」(Consumer Action)、「消費者世界」(Consumer World)、公共利益研究組織(Public Interest Research Group)等多個非營利機構聯名發出的報告中說：「通常是老年人或買不起智慧型手機的低收入人士，被迫支付比有智慧型手機的年輕世代更高的價格，在這個通貨膨脹嚴重的時期，這無異於不公平地增添弱勢消費者負擔。」

各個消費者權益保護組織援引丕優研究中心(Pew Research)的數據指出，65歲以上老年人口中約有39%沒有智慧型手機、25%沒有使用網路，年收入低於3萬元的家庭中也有43%沒有寬頻網路，因此呼籲商家們在推展促銷活動時多為這些人考慮，提供電子折價券以外的促銷形式。

報告中指出：「這些人被數位交易拒於門外，但商家確實可以透過一些作為彌補數位鴻溝，例如印刷紙本優惠券，或授權第一線收銀人員根據顧客需求直接以優惠價格收費，如此才能讓無法使用數位優惠的顧客也從商店的促銷活動中受惠；如果這種數位落差無法弭平，可能構成聯邦貿易委員會(FTC)或各州法律規範的不公平交易行為。」

消費者團體表示，無法使用數位優惠的消費者所支付的額外價格相當驚人；據估計，若無電子折價券，一份牛排要多花9元、15磅的火雞要多花15元，冰淇淋或雞蛋則須支付比使用電子折價券高出75%的金額。

據悉Stop & Shop、Acme和Safeway等多家大型超市業者都有收到這份報告，但均未對外回應；而ShopRite則因為有提供紙本優惠券，消費者團體因而未向其發送這份報告。

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