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愛達荷大學離奇命案 2女遇害前曾連環致電神祕男

編譯盧炯燊、徐薏茹／綜合19日電
愛達荷大學16日傳出驚人四名大學生遭殘酷殺害慘案，震驚校園與附近居民，聚會哀悼。(美聯社)
愛達荷大學16日傳出驚人四名大學生遭殘酷殺害慘案，震驚校園與附近居民，聚會哀悼。(美聯社)

愛達荷大學的四名學生日前在學校附近的一所住宅內被刺死亡案，警方調查後有最新發展，其中兩名女生遇害前十分鐘，曾向一個名叫「 傑克」(Jack)的神祕男子發出求救電話。

愛州莫斯科市警方確認，四名死者分別是凱莉(Kaylee Goncalvez，21歲)、麥迪遜(Madison Mogen，21歲)、 艾坦(Ethan Chapin ，20歲)及夏納(Xana Kernodle ，20歲)，他們是在11月13日凌晨3 點至4點之間被刺死亡。

凱莉的姊姊阿拉維亞( Alivea Goncalvez)向媒體透露，凱莉及麥迪遜在當晚凌晨2時半，多次打電話給傑克。阿拉維亞形容傑克是個「年輕男子」。根據她的說法，顯然認識傑克。

阿拉維亞說，凱莉在凌晨2時26分到2時44分，連續給傑克打了6次電話；之後2時44分到2時52分，麥迪遜打了3次電話給傑克；到了2時52分，凱莉給傑克打了最後一次電話。

從凱莉發到社交媒體的照片可以看到，她與一個名叫傑克的年輕男子在一起，但目前仍不清楚麥迪遜打電話的是否也是他。

有消息指，凱莉數月前曾經抱怨有人纏擾她，並兩度刪除與這個人的合照。

遇害地點是有6房3衛的房子，兇手顯然繞過其他房間進入目標房間內，因為其他房間的室友根本不知道發生兇案。

死者夏納的父親認為，即兇手可能通過廚房的滑動門溜進房子。他更聲稱，女兒在遇害前曾擊退兇徒。但他的說法未經確定。

此外，阿拉維亞也透露，在兇案發生前數小時，一名年輕男子曾與凱莉及麥迪遜在一起，他已被確認，正配合警方調查。

此人名字尚未公開，有人拍到他在事發當晚凌晨1時45分，即兇案發生前兩小時，與凱莉及麥迪遜一起走向一輛飲食車。

阿拉維亞抱怨警方的調查缺乏透明度，很多事情由她自己處理。

警方表示，聯邦、州和地方執法當局已展開廣泛調查，但仍未有任何情況公布。調查人員尚未確定嫌疑人，也沒有找到凶器。

警方只表示，四人遇害前可能睡著了，每人都被刺多刀，她們遇襲時未有被捆綁及堵住嘴巴，屍檢也沒有發現性侵犯的跡象。

四名死者分別是凱莉(Kaylee Goncalvez，右二) 艾坦(Ethan ...
四名死者分別是凱莉(Kaylee Goncalvez，右二) 艾坦(Ethan Chapin )及 夏納(Xana Kernodle ，左二)、凱莉(Kaylee Goncalvez，右二)、麥迪遜(Madison Mogen，右)、，13日凌晨3點至 4點之間被刺死亡。(取自Instagram)
愛達荷大學16日傳出驚人四名大學生遭殘酷殺害慘案，震驚校園與附近居民，聚會哀悼。...
愛達荷大學16日傳出驚人四名大學生遭殘酷殺害慘案，震驚校園與附近居民，聚會哀悼。(美聯社)
愛達荷大學16日傳出驚人四名大學生遭殘酷殺害慘案。(美聯社)
愛達荷大學16日傳出驚人四名大學生遭殘酷殺害慘案。(美聯社)
凱莉(21歲，左)與麥迪遜(21歲，右)。(取自Instagram)
凱莉(21歲，左)與麥迪遜(21歲，右)。(取自Instagram)
艾坦(左)及女友夏納(左)，與另外兩位女室友同學，均遭殺害。(取自Instagr...
艾坦(左)及女友夏納(左)，與另外兩位女室友同學，均遭殺害。(取自Instagram)

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