拜登孫女在白宮舉行婚禮 過程完全保密挨批

拜登總統(左)的長孫女娜歐米·拜登(左二)與尼爾(右二)於19日上午在白宮南草坪舉行婚禮，婚禮後與拜登和第一夫人吉兒(右)合影。(圖：白宮提供)

拜登 總統80歲生日的前一天，拜登的長孫女娜歐米·拜登(Naomi Biden)與尼爾(Peter Neal)於19日上午在白宮 南草坪舉行婚禮，這是白宮史上第19場婚禮，也是近20年來現任總統的親人首度在白宮舉行婚禮，而且是史上第一次總統的孫子輩在白宮結婚。

上一次白宮主人的親人在白宮舉行婚禮是在柯林頓總統任內，第一夫人喜萊莉的弟弟羅德姆(Anthony Rodham)1994年在白宮結婚。在歐巴馬總統任內，白宮攝影師蘇沙(Pete Souza)2013年在白宮玫瑰花園舉行小型婚禮。

28歲的娜歐米是拜登次子杭特·拜登(Hunter Biden)與前妻凱瑟琳·布勒(Kathleen Buhle)的女兒，兩人在白宮舉行私人婚禮，費用全部由拜登家族支出，250名賓客入場時必須交出手機，未受邀的大批媒體守在白宮外，用長鏡頭試圖捕追婚禮畫面。

白宮記者協會主席基思(Tamara Keith)發表聲明批評白宮婚禮過程完全保密，聲明說，「本協會主張讓少數記者入內採訪婚禮的一部分，但遭到拒絕，我們對於白宮選擇將媒體完全拒於門外深感失望。」

婚禮在戶外舉行，由於當天氣溫只有華氏40度(攝氏4.5度)，新娘穿長袖婚紗，每位賓客的椅子上備有一條白色圍巾。賓客大多為新人的至親好友，不過也有一些政界人士受邀，包括拜登的好友、去年率團訪問台灣的前參議員陶德 (Chris Dodd)和國務卿布林肯夫婦。

出席婚禮的賓客告訴華盛頓郵報，新娘在父母的陪伴下步入禮堂，拜登則挽著新郎的祖母和外祖母入場。

娜歐米是與拜登最親近的孫女，她和25歲的新郎尼爾都是律師，兩人在2018年由友人介紹認識。一位友人說，兩人在認識兩天後就墜入愛河。