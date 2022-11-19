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開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社
馬斯克入主推特後，先是火速裁掉半數員工，後來還要求留下的人賣命工作，結果反而引發推特員工出走潮，馬斯克決定暫時關閉辦公室，不料卻發生一起插曲。 歐新社

馬斯克入主推特後展開大裁員。一名自稱是在這波裁員潮中被開除的前員工在推特上發文表示，他負責管理辦公室進出權限，但推特在關閉辦公室時，不小心把許多人鎖在門外，因此馬斯克特意致電請他回去幫忙開門。如今這起事件的結局卻又出現翻轉。

柯恩（Alex Cohen）18日在推特上說：「我今天下午被推特解僱，而我負責管理出入推特辦公室的權限。馬斯克剛剛打電話問我，能否回去幫助他們進入總部大樓，因為他們關閉所有門禁卡的權限，不小心把大家鎖在外面。」

然而，這個人從未在推特工作，他只不過是在開玩笑，還讓有些人相信他真的幫助推特解決問題。後來他發文澄清，這只是個「喜劇」，可能是結束的時候了。

剛成為推特老闆的馬斯克卻對這則佯稱推特前員工的創作文，展現了風趣的一面。明明沒發生這回事，馬斯克卻回覆，「感謝幫忙，你是救星」，顯然是配合他的演出。柯恩隨後轉推馬斯克的回應，並說，「我正式處於人生巔峰」。他也回應馬斯克：「不用謝！很高興我能讓所有耐操工程師回到這棟建築物裡。」

推特 馬斯克 裁員

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