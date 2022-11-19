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特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

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特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普。資料照片。（美聯社）
美國前總統川普。資料照片。（美聯社）

前總統川普15日正式宣布2024年三度角逐白宮大位，司法部18日隨即任命特別檢察官（Special counsel）負責對他的調查，惹得川普發聲明痛批此舉是出於政治動機，並在專訪表達自己不會「參加」（partake）調查。

紐約時報、BBC與國會山莊報報導，司法部長加蘭德（Merrick Garland）宣布，任命該部刑事司廉政處（Public Integrity Section）前主管暨資深戰罪檢察官史密斯（Jack Smith）為特別檢察官，接管2項涉及川普的重大刑事調查。

這兩項重案分別是調查川普在導致國會暴亂案事件所扮演的角色，以及他決定把敏感政府文件保存在佛州海湖莊園的住所。

雖然加蘭德部長表示，在川普跟拜登於2024年可能再度交手之前，此舉是力求確保圍繞川普相關調查的獨立性，但川普當天晚間從海湖莊園發布聲明，抨擊「腐敗與高度政治化」的美國司法部在任命「超級激進左翼」特別檢察官是「駭人聽聞的濫用權力」。

川普接受福斯新聞數位台（Fox News Digital）訪問時又表示，任命特別檢察官是出於政治動機。他說，「我已經經歷這種事6年了，我6年來一直在經歷這種事，我再也不打算經歷了，而我希望共和黨員有勇氣對抗此事」。他還補充道，「我不算參與其中，我不想參加這事」。

川普據報還說，「我從沒聽說過這種事，他們什麼都沒找到。我宣布了，然後他們任命一位特別檢察官，他們什麼都沒找到，現在他們帶了某個恨川普的傢伙，這是恥辱，因為我正在兩黨的每一分民調領先才會發生」。

司法部刑事司廉政處前主管暨資深戰罪檢察官史密斯。資料照片。（美聯社）
司法部刑事司廉政處前主管暨資深戰罪檢察官史密斯。資料照片。（美聯社）

川普 檢察官 司法部

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