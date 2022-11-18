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糗…推特「管識別證」員工遭開除 馬斯克被鎖門外急求救

編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克買下推特後，進行大規模裁員。不過，最近他開除了一名負責管理進出辦公室識別證的員工之後，馬斯克不小心將自己和其他員工鎖在門外，只好召回這位已被解雇的員工幫忙。

前推特員工艾力克斯（Alex Cohen）當地時間17日發推文說，他原本負責管理推特辦公室的識別證，下午他被推特開除後不久，接到馬斯克的求救電話，問他能否回公司幫忙其他人取得進入總部的權限，因為他們停止了所有識別證進出權限，卻不小心把自己也鎖在外面。

消息一出引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「我對員工的遭遇感到遺憾，一個人如何在不到2周時間搞垮一家市值440億美元的公司，真瘋狂。」、「扯爆」、「我今天也被推特解僱了，沒有任何事前通知」。

推特 馬斯克 特斯拉

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